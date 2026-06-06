Zanlı sayısı 4’e çıktı

Girne’de 9 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonun ucu İskele’ye dayandı. Girne’de tutuklanan iki kişinin ardından İskele’de B.A.Y. (E-33) ve A.Y. de (E-26) tespit edildi. Soruşturma kapsamında zanlı sayısı 4’e çıkarken, İskele’deki zanlıların evinde 300 Amerikan Doları, bin 380 Sterlin, 11 bin750 Euro ve 30 bin TL nakit para da bulundu.

Operasyon çerçevesinde A.D.’nin (E-28) üzerinde ve kullanımındaki ikametgahta yapılan aramada, toplam 9 kilo 23 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 300 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 275 TL ve 200 Euro nakit para ile uyuşturucu paketlemede kullanıldığı düşünülen vakum makinesi de emare olarak alındı.

Soruşturmanın devamında meseleyle bağlantılı olduğu tespit edilen B.C.’nin (E-24) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise bir miktar hintkeneviri, 2 öğütücü ile sarma sigaralar bulundu.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında bağlantısı olduğu belirlenen B.A.Y. (E-33) ve A.Y. (E-26)’nin Girne ve İskele’deki ikametgahlarında da arama yapıldı. Aramalarda toplam 39 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, öğütücü, sarma sigaralar ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 300 Amerikan Doları, bin 380 Sterlin, 11 bin750 Euro ve 30 bin TL nakit para ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çeşitli malzemeler emare olarak alındı.

Operasyon kapsamında toplam dört kişinin tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.