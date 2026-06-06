Hücrede bekliyorlar

Suna ERDEN

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında tutuklanan B.Y. (E-32), Y.B.’nin (E-29) ve şirket direktörü V.B.E. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mail order sistemi ve sanal POS cihazı kullanılarak gerçekleştirilen işlemler sonucunda yaklaşık 5 milyon 700 bin TL’nin çeşitli banka hesaplarına aktarıldığı ve zanlıların tasarrufuna geçirildiği belirtilirken, ele geçirilen 7 telefon, 3 bilgisayar ve çok sayıda evrakın inceleneceği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis; B.Y. ve Y.B.’nin komisyon karşılığında 2026 yılı 21 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden, çeşitli kişilere ait kredi kartı bilgilerini kullanarak henüz sayısı tam olarak belirlenemeyen sahte ferdi kaza sigortası poliçeleri hazırladıklarını ifade etti.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 25 farklı kişiye ait kredi kartı bilgilerinin kullanıldığının belirlendiğini kaydeden polis, sahte poliçelerin düzenlenmesinin ardından mail order sistemi ve sanal POS cihazı kullanılarak sigorta bedellerinin tahsil edildiğini anlattı.

Polis, yapılan incelemelerde sahte işlemler karşılığında elde edilen toplam 5 milyon 700 bin TL’nin çeşitli bankalara ait hesaplara aktarıldığının ve zanlıların tasarrufuna geçirildiğinin tespit edildiğini belirtti. Olayın ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların 2 Haziran tarihinde tutuklandığını kaydeden polis, üzerlerinde bulunan iki cep telefonunun emare olarak alındığını söyledi.

Polis; işlenen suçlarla ilgili sigorta şirketi direktörü olan V.B.E.’nin de 3 Haziran’da tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının B.Y. ve Y.B. ile ortak hareket ettiğini ifade ederken, tasarrufunda bulunan cep telefonunun emare alındığını kaydetti.

Polis; zanlının iş yerinde yapılan aramada ise bir adet telefon, bilgisayar ve çok sayıda evrakın emare alındığını söyledi.

Biri bilgileri buldu, ikisi poliçeleri hazırladı

Zanlı B.Y.’nin, adına poliçe düzenlenen şahıslarla ilgili kredi kartı ve pasaport bilgilerini Y.B.’ye verdiğini belirten polis, Y.B. ile V.B.E.’nin ise sigorta şirketi üzerinden sahte poliçeler hazırladıklarını anlattı.

Polis, adına ferdi kaza sigortası düzenlenen bir şahsın tespit edilerek ifadesinin alındığını, söz konusu şahsın poliçeden haberi olmadığını, pasaport bilgilerinin bilgisi ve rızası dışında kullanıldığını söylediğini ve konu hakkında şikâyetçi olduğunu açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, adına sahte poliçe düzenlenen diğer şahısların tespit edilerek ifadelerinin alınacağını, emare olarak alınan 7 cep telefonu, 3 bilgisayar ve çok sayıda evrakın inceleneceğini söyledi. Polis ayrıca banka hesap hareketleri ve banka dökümlerinin araştırıldığını, olayla bağlantılı olduğu düşünülen bazı şahısların arandığını ifade etti.

Kanıtlar incelenecek

Polis; alınacak ifadeler, incelenecek dijital veriler ve araştırılması gereken banka kayıtları bulunduğunu belirterek zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme; soruşturmanın devam ettiğini ve polis tarafından belirtilen hususların araştırılmasının gerektiğini belirterek, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.