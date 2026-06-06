‘Satıyorum’

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında 63 gram hintkeneviri ve 15 gram kokain türü uyuşturucu bulunan Sudan uyruklu M.B. (E-25) ile K.A. (E-22) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 7 gün ek süre kararı verilirken, M.B.’nin ifadesinde uyuşturucu sattığını itiraf ettiği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 2 Haziran tarihinde Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin, zanlı M.B.’nin ikametgahında uyuşturucu madde bulunduğuna dair bilgi aldığını söyledi. Polis, alınan bilginin değerlendirilmesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin aynı gün harekete geçtiğini belirtti.

Polis; zanlılar M.B. ile K.A.’nın birlikte kaldıkları ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 63 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve yaklaşık 15 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bulunduğunu ifade etti. Polis, arama sırasında ayrıca üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas bir terazinin de tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti.

Ele geçirilen maddelerin emare olarak zapt edildiğini belirten polis, her iki zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını söyledi.

Uyuşturucu temin etmek için satış yaptı

Polis, yürütülen soruşturmada zanlı M.B.’nin ifade verdiğini; 24 Mayıs tarihinde bir şahsın yönlendirmesiyle Lefkoşa’da belirlenen bir konumdan 135 gram hintkeneviri ile 15 gram kokain teslim aldığını, uyuşturucu maddelerin 70 gramlık kısmını tanımadığı şahıslara sattığını, 15 gram kokaini ise satmaya hazırlandığını beyan ettiğini kaydetti.

Polis; zanlının ayrıca Nisan ayında yine aynı şahsın yönlendirmesiyle başka bir konumdan 150 gram hintkeneviri ile 10 gram kokain aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis; zanlının ayrıca Nisan ayında 150 gram hintkeneviri ve 10 gram kokaini yine aynı şahsın yönlendirmesiyle bir konumdan alıp, 120 gram kenevir ile 10 gram kokaini sattığını, 30 gram keneviri ise yaptığı iş karşılığında kendi içimliği için aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında 2 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini söyledi. Analiz sonuçlarının beklendiğini belirten polis, soruşturma kapsamında alınacak yeni ifadeler bulunduğunu kaydetti.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, beklenen analiz sonuçları, incelenmesi gereken dijital veriler ve alınacak ifadeler bulunduğunu ifade eden polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

