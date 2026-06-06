Lefkoşa’da devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından araçlarında yapılan aramada uyuşturucu bulunan S.H.Ş. (E-28) ve S.E. (E-28), dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere kişi başı 15 bin TL nakit teminat yatırmaları şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 26 Mayıs 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı bir polis ekibi tarafından rutin kontrol gerçekleştirildiğini anlattı. Polis; devriye görevi yapan ekibin bölgede şüpheli hareketler sergileyen zanlıları durdurarak üzerlerinde arama yaptığını söyledi.

Yapılan aramada zanlıların tasarrufunda 800 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildiğini belirten polis, söz konusu maddenin emare olarak alındığını ve zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti. Polis; soruşturmanın tamamlandığını zanlıların ülkede çalışma izni ile bulunduklarını belirterek, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme; zanlıların yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına, 15’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve birer kefilin 700’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

