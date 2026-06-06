Derin soruşturma

Suna ERDEN

Yurt dışında hazırlanan sahte Bangladeş sürüş ehliyetlerini ülkeye getirdikten sonra KKTC ehliyetine çeviren şoför okulu sahibi B.D.P., suç ortakları M.R. ve M.D.İ. ile sahte ehliyet alan 11 kişi yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne’de meydana gelen “resmi sahte belge düzenleme, resmi sahte belgeyi tedavüle sürme, sahte davranışla kayıt temini ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında 7 gün ek tutukluluk emri alındı. Gelir ve Vergi Dairesi’ne ibraz edilen şüpheli ehliyet dosyalarının mercek altına alındığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlılar M.R. ve M.D.İ.’nin 2025 yılı Ekim ayı ile 2026 yılı Nisan ayı arasında organize şekilde hareket ederek, KKTC’de yaşayan ve herhangi bir sürüş ehliyeti bulunmayan Bangladeş uyruklu şahıslar adına yurt dışında sahte Bangladeş sürüş ehliyeti hazırlattıklarını söyledi.

Kargoyla getirildi

Polis; sahte ehliyetlerin daha sonra kargo ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler aracılığıyla KKTC’ye getirildiğini belirtti. Polis memuru; zanlıların bu sahte ehliyetleri, KKTC sürüş ehliyetine çevrilmesi amacıyla Girne’de faaliyet gösteren B.D.P.’nin direktörü olduğu şoför okulu aracılığıyla Girne ve Lefkoşa’da Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunduklarını kaydetti.

Polis; zanlıların sahte Bangladeş ehliyetlerin dairede mühürlenmesini sağladıktan sonra ise KKTC sürüş ehliyetine çevirdiklerini ifade etti.

Polis memuru; soruşturmanın 25 Mayıs tarihinde alınan bir bilgi üzerine başlatıldığını söyledi. İlk etapta M.R. ile M.D.S.I. ardından B.D.P.’nin tutuklandığını belirten polis, akabinde sahte ehliyet alan 11zanlının daha tutuklandığını belirtti.

Polis; soruşturmanın devam ettiğini, Gelir ve Vergi Dairesi’ne ibraz edilen şüpheli ehliyet dosyalarının mercek altına alındığını, incelenmesi gereken çok sayıda belge bulunduğun olduğunu belirtti. Polis ayrıca; sahte ehliyetlerin hazırlanma süreci, KKTC’ye nasıl getirildiği ve işlemlerde başka kişilerin bulunup bulunmadığı yönündeki araştırmaların sürdüğünü kaydederek, zanlıların hakkında ek süre talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme; zanlılar hakkında talep edilen 7 gün ek tutukluluk sürelerini onayladı.