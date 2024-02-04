Hazırlık yapılıyor

Hellimle ilgili süreci takip eden Başbakanlığa bağlı Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi (ABKM’nin) Başkanı Selçuk Yürükoğulları, amaçlarının AB ülkelerine hellim ihracatının Haziran 2024’e kadar başlamasını sağlamak olduğunu söyledi.

Yürükoğulları, Coğrafi Koşul Tescil (PDO’lu) hellim ihracatı için imalathane, çiftlik ve gıda güvenliğiyle ilgili gelinen aşama hakkında TAK’a açıklama yaptı.

Yürükoğulları, Gülgün, Arden ve Garanti şirketlerinin imalathanelerinin PDO’lu üretim yapabileceğini belgeleyen sertifikasını aldığını, çiftliklerden ise 15 çiftliğin PDO’lu üretim için uygun ve hastalıklardan ari olduğunu belgeleyen sertifika aldığını belirtti. Yürükoğulları, hayvan hastalıklarına karşı verilen mücadele sayesinde küçük ve büyük çiftliklerinin yüzde 98.8’inin hastalıktan ari duruma geldiğine de işaret etti.

Ancak hellimin AB ülkelerine Yeşil Hat tüzüğü kapsamında PDO’lu bir ürün olarak ihraç edilebilmesi için “gıda güvenliği” ayağının da bulunduğunu kaydeden Yürükoğulları, gıdanın çiftlikten sofraya sağlıklı bir şekilde gelmesini sağlayan “Gıda Güvenliği” kurallarını da yerine getirmek gerektiğini ifade etti.

Yürükoğulları, “Esas gayretimiz sağlık kontrollerinin bir an önce başlaması ve hellim ticaretinin Haziran 2024’te başlamasını sağlamaktır” dedi.

Küçükbaş arttırılmalıdır

PDO’lu hellim tüzüğünde belirtilen geçiş döneminde koyun/keçi sütünün en az yüzde 19 olmasının emredilmesine de değinen Yürükoğulları, “Çok acil olarak küçük baş hayvan sayısının arttırılması için çalışmalar hızlandırılmalıdır. Avrupa’dan küçükbaş getirmek için AB ile görüşmeler yürütmekteyiz. Tarım bakanlığının en acil talebi budur” dedi.

3 imalathaneye yetecek süt var

PDO sertifikası alan imalathane sayısının artması durumunda küçükbaş sütte sıkıntı yaşanacağını belirten Yürükoğulları, “Şu anda 3 imalathaneye yetecek kadar küçükbaş süt var. İmalatçı sayısı arttıkça süt sıkıntısı baş gösterecek” dedi.

Yürükoğulları bu konuda 2024’te küçükbaş hayvanların ıslahı çalışmaları için Avrupa Birliği’nin 1.5 milyon Euro, hastalıktan ari sertifikası olan çiftliklerin PDO’lu üretim standardına getirilmesi için 2.5 milyon Euro, 2.5 milyon Euro da henüz sertifika almayan ancak almayı hedefleyen çiftlikler için hibe olarak ayrıldığını kaydetti.

