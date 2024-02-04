Altı masa tarih oldu

Partilerin yerel seçim çalışmaları sürüyor. AK Parti de Hatay’da ilçe belediye başkan adaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıkladı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatay'ı eskisinden daha güvenli, daha görkemli bir şehir haline getirinceye kadar bize durmak yok." dedi. Muhalefete de yüklenen Erdoğan, "Altılı masa denilen siyaset mühendisliği ürünü projenin yerinde bugün yeller esiyor." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Hatay ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayları açıklamasının öncesinde bir konuşma gerçekleştirdi.

31 Mart’ta Hatay’ın yeni bir başlangıç yapacağına yürekten inandığını söyleyen Erdoğan, muhalefete de yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Altılı masa denilen siyaset mühendisliği ürünü projenin yerinde bugün yeller esiyor." diye konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

“Daha düne kadar allanıp pullanarak millete dayatılan, 'altılı masa' denilen siyaset mühendisliği ürünü projenin yerinde bugün yeller esiyor.

Cumhur İttifakı tüm sabotajlara rağmen hamd olsun yoluna devam ediyor. Çünkü biz, günlük çıkarlar etrafında değil, ortak değerler etrafında bir araya geldik."

“Deprem turistleri”

Hatay’da yaşanan depreme de değinen Erdoğan şunları söyledi:

"Hatayımızı yeniden ayağa kaldırmak için canla, başla çalışıyoruz. İnşallah deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibi vatandaşımızın sonuncusu da evinin anahtarını alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Buradan bir kez daha Hataylı kardeşlerimize söz veriyoruz; hangi engelle karşılaşırsak karşılaşalım, hangi sıkıntıları yaşarsak yaşayalım, Hatay’ı eskisinden daha güvenli bir şehir hale getirinceye kadar bize durmak, dinlenmek yok.

Hükümetimizin gündeminin değişmez ilk maddesi 6 Şubat depremlerinde yıkılan şehirlerimizin yeniden inşasıdır. Temmuz ayında Meclisimiz tarafından kabul edilen ek bütçede, deprem bölgesindeki şehirlerimizde kullanılmak üzere 762 milyar liralık kaynak ayırdık.

Biz, deprem turistleri gibi bölge illerimizi sadece oy sandığı ufukta belirince hatırlayanlardan değiliz. Biz depremzede kardeşlerimizi, oy tercihlerine göre ayıranlardan da değiliz. Biz sırf sandıktan istediği sonuç çıkmayınca, deprem mağdurlarını kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı eden, yaptığı yardımı insanımızın başına kakan insanlardan hiç değiliz.

Biz depremzede kardeşlerimizin dertleriyle dertlenen bir yönetimiz. Biz hiçbir zaman ayrım yapmadan, tüm fertleriyle milletimizin refahı için ter döken bir ittifakız. İnşallah bundan sonra da yolumuza bu şekilde devam edeceğiz.”

AKP'nin Kocaeli ve Tekirdağ adayları açıklandı

Öte yandan AKP'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Kocaeli'nin 12 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu. Tekirdağ'da da Cumhur İttifakı'nın adayları açıklandı.

