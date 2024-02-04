Fosil yakıt isyanı

Hollanda'da polis, Lahey'de Parlamentoya giden A12 ana yolunun son kısmını kapatıp fosil yakıt kullanımının sonlandırılması için eylem yapan yüzlerce iklim aktivistini gözaltına aldı.

"Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun organizasyonuyla toplanan yüzlerce kişi, polisin engeline rağmen şehrin girişi olan A12'nin son kısmını kapatarak, bağlantı güzergahlarında trafiğin aksamasına neden oldu.

Petrol, kömür ve gaz kullanımının sonlandırılmasını isteyen göstericiler, hükümetin fosil yakıt politikasını eleştirdi.

Ellerinde "Fosil yakıt sübvansiyonlarını durdur", "İklim doldu” ve "Burada çocuklarım için duruyorum" yazılı pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler, yolda oturma eylemi yaptı.

Göstericiler, hükümet fosil sübvansiyonlarını kaldırana kadar yol kapatma eylemi yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Çevreci aktivist Yolanda Schuur, yaptığı açıklamada fosil sübvansiyonlarına son verilmesini talep ettiklerini söyledi. Eylemin yapıldığı yerin "gösteriye yasaklı bölge ilan edildiği" uyarısı yapan polis, protestonun başlamasından 45 dakika sonra aktivistlere müdahale etmeye başladı. Polis, uyarılara rağmen Parlamentoya giden yolu ve çevresini terk etmeyen yüzlerce kişiyi gözaltına aldı ve halk otobüsleri ile bölgeden uzaklaştırdı.

