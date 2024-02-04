Vatandaşları dinledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkeyi etkisi altına alan olumsuz hava koşullarından dolayı geçtiğimiz gün su taşkınları yaşanan Geçitköy’ü ziyaret ederek, bölgede incelmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, bölgedeki vatandaşlarla görüşerek bilgi alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar, yağmurun ardından su taşkınlarından dolayı etkilenen bölge halkına ‘geçmiş olsun’ dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaretinde Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Merkez Kaymakamı Niyazi Öztürk eşlik etti.

Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği yönetimini kabul etti

Öte yandan Tatar, Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği yönetimini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, derneğin son yıllarda özellikle sağlık alanında Alsancak ve Lapta’da ortaya koyduğu gönüllü çalışmaları ve hayır işlerini takdirle takip ettiğini belirtti.

Tatar, KKTC’nin daha da güçlenerek daha güzel yarınlara ulaşması hedefinde sivil toplum örgütleri ve özellikle kadınların gönüllü yaptığı çalışmaların örnek teşkil etmesi anlamında öneminin altını çizdi ve dernek yönetimine yürütmekte oldukları çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

