Başbakan Ünal Üstel, Lefkoşa’da bir galeriye yönelik gerçekleşen kurşunlama olayına değinerek, galeri sahibine ve olayda yaralanan kişilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Başbakan Üstel, olayın gerçekleştirilmesine öncülük eden kişi ya da kişilerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Üstel, ülkeye girişlerde özellikle 18–25 yaş aralığındaki kişilerin muhaceret tarafından detaylı şekilde sorgulandığını belirterek, söz konusu olayın failinin 16 yaşında olduğuna dikkat çekti. Muhaceret kontrolleri kapsamında bugüne kadar 18–25 yaş grubunda yer alan 80 kişinin limanlardan geri gönderildiğini ifade eden Üstel, yaşanan gelişmeler ışığında 18 yaş sınırının daha da aşağı çekilmesinin gündeme gelebileceğini söyledi.
Halkın iç huzurunun sağlanması için gerekli tüm adımların atılacağını vurgulayan Üstel, kamu güvenliğini tehdit eden hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti. Kurşunlama olayının zanlısının 24 saat geçmeden yakalanmasının, polis teşkilatının suçlulara göz açtırmadığının açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.
Azmettiriciler adalet önüne çıkarılacak
Doğru Söz - 3 saat Önce
Bu şekilde sorun çözemezsin. Senin görevin adil bir düzen sağlamak yozlaşmayı bitirmek. Ama o zaman UBP biter. Düzen ve adalet olsa bunlar olmaz. Bu tetik yozlaşmanın ve adalete isyanın yansımasıdır.
Doğru Söz - 1 saat Önce
Yeter beeeee! Biraz da nedenini sorun! Nedenini araştırın! Nedeni yok edilirse suç bir daha işlenmez. Ama nedenine bakmaz ve suçlu diye kelle alırsanız, suç bitmez. Ceza vererek suç bitseydi her suç bir kez işlenir bir daha işlenmezdi. Sebepleri yok ed. Senin görevin sebepleri yok etmektir. Muhtemelen da sebep sizsiniz . Bu iktidar. Bu iktidardan önce Tetikcilik diye bir mevzu yoktu. Şimdi çığ gibi artiyor.
Uzakta arama, aynaya bak, aynaya.
BALIK BAŞTAN KOKAR SAYIN BAKAN !