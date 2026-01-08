Azmettiriciler adalet  önüne çıkarılacak

Başbakan Ünal Üstel, Lefkoşa’da bir galeriye yönelik gerçekleşen kurşunlama olayına değinerek, galeri sahibine ve olayda yaralanan kişilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Başbakan Üstel, olayın gerçekleştirilmesine öncülük eden kişi ya da kişilerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Üstel, ülkeye girişlerde özellikle 18–25 yaş aralığındaki kişilerin muhaceret tarafından detaylı şekilde sorgulandığını belirterek, söz konusu olayın failinin 16 yaşında olduğuna dikkat çekti. Muhaceret kontrolleri kapsamında bugüne kadar 18–25 yaş grubunda yer alan 80 kişinin limanlardan geri gönderildiğini ifade eden Üstel, yaşanan gelişmeler ışığında 18 yaş sınırının daha da aşağı çekilmesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Halkın iç huzurunun sağlanması için gerekli tüm adımların atılacağını vurgulayan Üstel, kamu güvenliğini tehdit eden hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti. Kurşunlama olayının zanlısının 24 saat geçmeden yakalanmasının, polis teşkilatının suçlulara göz açtırmadığının açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Başbakan Üstel, olayın gerçekleştirilmesine öncülük eden kişi ya da kişilerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

