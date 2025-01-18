Yüzde 7,5  artış verildi

Gözde Süreç SARI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın ilk asgari ücretini aylık brüt 43 bin 469 TL, net 37 bin 818 TL olarak belirledi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Tahir Serhat, yüzde 7,5 artışla asgari ücretin brüt 43 bin 469 TL, net 37 bin 818 TL olarak belirlendiğini belirtti.

Serhat, asgari ücretin oyçokluğuyla kabul edildiğini, işçi temsilcilerinin “hayır oyu” verdiğini belirtti.

Asgari ücret rakamlarıyla ilgili bilgi veren Serhat, rakamın saatlik 250,78 TL, günlük 2 bin 6,26 TL ve haftalık 10 bin 31,30 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Toplantı sonrasında açıklama yapan işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, belirlenen rakamın hayat pahalığı altına olduğunu söyleyerek, “Yazıklar olsun, bu rakam devleti yönetenlerin ayıbıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı ve Başbakandan konuyla ilgili açıklama yapmasını talep eden Serdaroğlu, “Kendileri yüzde 11.12 artış alırken asgari ücretliyi açlığa mahkum ettiler” ifadesini kullandı.

Asgari ücretin belirleneceği günlerde Bakanlık Müsteşarı Tahir Serhat’ın Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı olarak atanmasının nedenini soran Serdaroğlu, Başbakana seslenerek, “Bakan Gardiyanoğlu bu rakamı kabul etmeyeceği için mi müsteşarı komisyon başkanlığına atadınız?” diye sordu.

Rakamın sermaye kesimi ile Başbakan arasında anlaşılarak belirlendiği iddiasında bulunan Serdaroğlu, bir günde iki saat içinde “yangından mal kaçırır gibi” asgari ücret belirlendiği, böyle bir durumun daha önce yaşanmadığını savundu.

Serdaroğlu, “Bin dolar asgari ücret olur mu’ diyenlere sesleniyorum. Bu asgari ücreti alanlar nasıl geçinecekler?” diye sordu.

Asgari ücret son olarak 1 Eylül 2024’te brüt 40 bin 436 TL, net 35 bin 180 TL olarak belirlenmişti.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025, 09:46