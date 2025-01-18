Yeni çağın yükselen sektörü

Cemre Peral YANIKER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kreatif Endüstriler Meclisi’nin “Turuncu Konuşalım Buluşmaları” etkinliği kapsamında Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ev sahipliğinde “Ekonomiye Kreatif Dokunuş” paneli düzenlendi. Etkinlik açılış konuşmalarıyla başladı; ardından alanında uzmanların konuşmalarıyla iki oturumda devam etti.

Panelde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KTTO Başkanı Turgay Deniz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ali Ata Kavame ve Meclis Başkan Vekili Berat Kuzu açılış konuşması yaptı.

Ülkeden ve Türkiye’den yaratıcı alanda çalışan profesyonellerin, akademisyenlerin ve bürokratların katılımıyla yapılan panelde, kreatif endüstrilerin ekonomiye olan etkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na sevgi ve saygılarını ileterek, TOBB’un KKTC’ye verdiği desteklere dikkat çekti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise, bu alanda Türkiye’nin gelişmişliğinin ve kat ettiği mesafenin çok net bir şekilde görülebildiğini kaydederek, 21 üniversitesi ve 110 bin öğrencisi olan KKTC’de kreatif endüstri alanında çalışmalar yapmanın büyük önem arz ettiğini kaydetti.

KTTO Başkanı Turgay Deniz de, bugün yeni çağın yükselen sektörlerinden biri olacağına inandığı kreatif endüstriler konusunda fikir alışverişi yapmak, KKTC’nin ve Türkiye'nin bu alanda neler yapabildiği ve neler yapabileceğini değerlendirmek üzere bir araya gelindiğini kaydetti, KTTO olarak böyle bir çalışmaya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti paylaştı.

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclis Başkanı Ali Ata Kavame ise, dünya ekonomisinde yaşanan değişikliklere dikkat çekerek, artık dünyada fikrin para ediyor olduğuna vurgu yaptı; uzun yıllar verilen emekler sonucunda bunun artık Türkiye’de de bilindiğini kaydetti.

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkan Vekili Berat Kuzu ise, Kreatif Endüstriler Meclisi olarak reklam, dizi, sinema, animasyon gibi 16 kreatif sektörü politika olarak benimsediklerini kaydederek, bu sektörlerin dünyada dolaylı hacminin 2.7 trilyon dolar olduğunu belirtti; Türkiye’nin önemli payına işaret etti.

Açılış konuşmalarının ardından plaket takdimi yapıldı.

Panel, oturumlarla devam etti.

