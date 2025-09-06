İhraç işlemleri başlatıldı

Ülke genelinde gerçekleştirilen ikamet izinsiz yabancılara yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında tespit edilen biri Türkmenistan, 2’si Nijerya ve 6’sı Bangladeş uyruklu toplam 9 kişi yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların sınır dışı edileceği, ihraç işlemleri başlatıldığı belirtilerek, ek süre talep edildi.

Polis, Lefkoşa’da gerçekleştirilen kontrolde, Nijerya uyruklu P.S.S. ve 2 yaşındaki kızının ülkede ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, bin 9 gündür kaçak durumda bulunan P.S.S. ile çocuğunun, deport işlemleri tamamlanana kadar Yıldız Öğrenci Yurdu’nda gözetim altına alındığını açıkladı.

Polis, ülkede 430 gündür kaçak yaşam süren Türkmenistan uyruklu Y.K.’nın ise Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek ülkesine geri dönmek istediğini beyan ettiğini açıkladı.

Polis memuru; Bangladeş vatandaşı 6 kişinin ise Gönyeli’de gürültü şikayeti üzerine gidilen apartman dairesinde tespit edildiğini açıkladı.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde A.M.’nin 466 gün, M.E.H.’nin 424 gün, M.A.A.M.’nin 306 gün, M.M.H.S.’nin 155 gün, M.J.M. ve M.S.M.’nin ise 136 gündür ülkede kaçak olarak kaldıklarının belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlıların herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırıldığını ve ihraç işlemlerinin başlatıldığını belirterek, ek tutukluluk talebinde bulundu. Mahkeme; zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

