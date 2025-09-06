‘Şantaj yapıyor’

Abdullah SUİÇMEZ

Metehan Sınır Kapısı’nda işkenceye dönüşen geçişler konusu seçim tartışmalarına da yansıdı. CTP Milletvekili Fikri Toros “Metehan’da yaşanan Çile” başlıklı sosyal medya paylaşımında Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte bu tablonun değişeceğini iddia ederek, tüm geçiş kapılarında yaşanan sorunların kalıcı olarak çözüleceğini söyledi.

Toros’un sosyal medya paylaşımının ardından uzun bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Metehan’da yaşanan sıkıntının Rum liderliğinin tutumundan kaynaklandığını söyledi. Tatar’a göre; Rum lideri Nikos Hristodulidis geçişler konusunu şantaj aracı olarak kullanıyor. Metehan’daki geçişlerin işkenceye döndüğünü belirten vatandaşlar ise liderlere çağrı yaparak “çözün bu sorunu” dedi.

Toros: Metehan’da yaşanan çile

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, Metehan geçiş noktasında her geçen gün artan zorluklar ve uzun kuyrukların halkın günlük yaşamını çekilmez hâle getirdiğini belirtti. Toros, bu durumun yalnızca bireyleri değil, toplumlar arası güveni ve ekonomik-sosyal ilişkileri de olumsuz etkilediğini vurguladı.

Toros, Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte tablonun değişeceğini ve Rum lider, Birleşmiş Milletler ile Avrupa Komisyonu ile kurulacak etkin diyalog ve istişareler sonucunda Metehan başta olmak üzere tüm geçiş noktalarında yaşanan sorunların kalıcı olarak çözüleceğini söyledi.

Değişimle birlikte yalnızca kuyrukların ortadan kalkmayacağını, toplumlar arası güvenin artacağını ve günlük yaşamı kolaylaştıracak birçok yenilikçi adımın atılacağını ifade eden Toros, bu adımlar sayesinde halkın daha özgür, daha rahat ve daha güvenli bir geleceğe kavuşacağını kaydetti.

Toros, halkın yaşadığı sıkıntılara son verecek, nefes aldıran bir düzen için değişim zamanının geldiğini vurguladı.

Tatar: Şantaj malzemesi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi’nin geçiş noktalarında Kıbrıs Türk halkına eziyet ederek durumu siyasi kazanım ve şantaj malzemesi olarak kullandığını söyledi. Yeni sınır kapılarının açılamamasının tek nedeninin Rum tarafının bu şantaj siyaseti olduğunu vurgulayan Tatar, süreci tıkayanın Rum tarafı olduğunu belirtti.

Tatar, muhalefeti eleştirerek, “Sayın aday ve yandaşları içi boş federasyoncu söylemler yapmak yerine yeni sınır kapılarının açılmasına kimin engel olduğunu halka açıkça söylemelidir” dedi. Erenköy ve ara bölgedeki stratejik noktaların Rum yetkisine bırakılması gibi bir niyetin varsa bunun da halka dürüstçe açıklanması gerektiğini ifade etti.

Geçişler tatil günlerinde çileye dönüşüyor

Cumhurbaşkanı Tatar, güneye geçişlerde yaşanan zorlukların özellikle tatil günlerinde çileye dönüştüğünü, Rum liderin yaklaşımının halkımıza ve kendi halkına eziyet çektirmekten keyif alır düzeye ulaştığını söyledi. Polis Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına da atıfta bulunarak, Rum tarafının personel azaltıp işlemleri yavaşlatarak halkın geçişini zorlaştırdığını kaydetti.

Tatar, mevcut 9 sınır kapısında yılda yaklaşık 8,5 milyon geçiş işlemi yapıldığını ve araçlı geçişlerin yüzde 65’inin Metehan Sınır Kapısı’nda gerçekleştiğini belirtti. Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın 2003’te açtığı sınır kapılarının iki halkın ihtiyacına göre ilerlediğini, ancak zaman zaman federasyon romantizmi çerçevesinde siyasi amaçlara alet edildiğini ifade etti.

Haspolat Sınır Kapısı önerisinin hem halk hem de meslek örgütleri ve iş insanları tarafından desteklendiğini, Rum tarafına iletilen bu önerinin BM ve AB dahil uluslararası toplum tarafından da onaylandığını söyledi. Tatar, Rum liderle yapılan görüşmelerde maksimalist taleplerin gündeme geldiğini, Erenköy sahil şeridi ve ara bölgede Rum otoritesinin yayılmasına asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

Rum tarafı uzlaşmaz

Cumhurbaşkanı, Mart 2025’te Cenevre’de ve Temmuz 2025’te New York’ta yapılan zirvelerde yeni sınır kapılarının açılması için Rum liderle defalarca görüştüklerini, ancak Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu sürdürdüğünü belirtti. Tatar, yeni kapıların açılamamasının sorumlusunun açıkça Rum tarafı olduğunu, halkın bu konuda doğru bilgilendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Vatandaşlardan çözüm çağrısı

Metehan’daki geçişlerin işkenceye döndüğünü belirten vatandaşlar ise liderlere çağrı yaparak “çözün bu sorunu” dedi.

Ne dediler…?

Feriha Tel

“Bir buçuk saattir bekliyoruz. Annem 2010 yılından beri onkoloji tedavisi görüyor, o nedenle geçiş yapıyoruz. Siyasi çekişmenin bedelini iki halk ödüyor. Çözüm iradesi ortaya koyacak bir liderlik oluşması lazım. Sınır kapısında yaşananlar insanlık ayıbıdır. Herkes gezemeye gitmiyor; sağlık, iş ve çeşitli işlemler için geçiş yapanlar var.”

Cafer Barucuzade

“En iyi çözüm kapıların kaldırılmasıdır. Ya da otomatik geçiş için teknolojiyi kullansınlar.”

Aslı Akın

“Bir buçuk saattir yoldayız. İki tarafın anlaşıp kapı açması lazım; bu kapılar yetmiyor, bu nedenle harekete geçmeleri lazımdır. Kimsenin bu kadar beklemeye tahammüllü yok.”

Hatice Başcı

“Yeni kapılar şart oldu. Bu kadar insan çile çekmemelidir. Artık çözüm bulunmalıdır.”

Enver Akcanlı

“Yetkililerin yaşanan bu durum karşısında utanması lazım. Bir oturup düşünsünler, insanlar kapılarda saatlerce beklemesine rağmen neden güneye gidiyor diye. Çünkü orada ucuzluk var. Gıda, kırtasiye ve birçok ürünün fiyatı daha uygun. Ülkemizi seviyoruz ama pahalılık nedeniyle insanlar güneye gitmek zorunda kalıyor.”

Ahmet Faruk

“Yazık bize, insanlar yollarda heba oluyor. Artık bir çözüm bulsunlar.”

Metin Bars

“Güneyde çalışıyorum, geçişlerde çok sıkıntı yaşıyorum yetkililerden bu sorunu çözmelerini bekliyoruz.”

Murat Argüler

“Sürekli olarak Metehan’da sıkışıklık yaşanıyor ancak çözüm bulunmuyor. Her iki tarafın lideri artık bir karara varıp çözüm üretmelidir.”

Tümer Öztürk

“Aracıma sigorta çıkarmak için güneye geçeceğim ancak bir saattir bekliyorum. Kapıda yaşanan eziyet çekilecek gibi değil.”

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2025, 10:16