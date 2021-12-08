‘Vatandaş mağdur’

Suna ERDEN

Gazimağusa’nın Pirhan bölgesinde faaliyet gösteren Ratip Zort Ticaret'in sahibi Ratip Zort, Kuzey Kıbrıs’a ithal edilen ürünleri taşıyan gemi ve TIR’ların döviz endeksli çalıştığını ifade ederek, isyan etti. Türkiye’den 4 liraya aldığı ürünü 16 bin liraya taşıttığını ifade eden Zort, “Gemiler mazotu gümrüksüz alıyor ancak taşımacılığı dövizle yapıyor” dedi.

Kuzey Kıbrıs’a Türkiye’den ithal edilen neredeyse tüm ürünlerin Türk lirasıyla alındığını ancak nakliye şirketlerinin dövizle çalışmasından dolayı fiyatlarının arttığını dile getiren Zort, “Geçen hafta 45 liraya sattığım ürünü bu hafta 55 liraya çıkarmak zorunda kaldım. Artık zam yapmaktan utanıyorum” dedi.

Diyalog’a konuşan Zort şunları söyledi:



Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2021, 11:12

“Yurt dışından kaba yem ithalatı yapıyorum. Türkiye'den olan ticaretle geçiniyorum. Bizim sesimizi kimse duymuyor. TL ile alıp TL ile satıyoruz. Fakat gemi acenteleri mazotu gümrüksüz ve Türk lirasıyla aldığı halde dolar bazında taşımacılık yapıyorlar. Gemilerin yanı sıra TIR araçlar dolar üzerinden çalışıyor. Yurt dışından gelen tüm ürünler bu nedenle zamlanıyor.Bunun ceremesini vatandaş çekiyor. Devlet yetkilileri bu işe dur demiyor. Bugün Konya'dan bir TIR’ın gelmesi 14 bin 500 TL. Birkaç gün önce 8 bin 500 TL'ydi. Bu konuda tüccar rahatsız olmuyor.Ben vatandaş ile iç içe olduğum için çok rahatsızım. Çember daralıyor ne yazık ki milletin alım gücü kalmıyor.Geçen hafta 45 liraya sattığım ürünü bu hafta 55 liraya çıkarmak zorunda kaldım. Artık zam yapmaktan utanıyorum.”