Bağlantıları araştırılıyor

Lefkoşa’da bölgesinde uyuşturucu sattığı tespit edilerek tutuklanan Nijerya uyruklu Enyinnaya Waya Onuagw hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Son bir yıldır KKTC’de izinsiz kalan ve polise verdiği ifadede vize borcunu ödeyebilmek için uyuşturucu sattığını itiraf eden zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının 15 gram hintkeneviriyle yakalandığı, ayrıca uyuşturucu satışından elde edilen bin 200 TL, 50 ABD Doları ve 50 Sterlin paraya el konulduğu belirtildi.

Polis, 19 Eylül 2023 tarihinde alınan bilgide zanlının Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi civarında kalmakta olduğu ikametgahta uyuşturucu satışı yapıldığını öğrendiklerini söyledi.

Polis, aynı gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin zanlının evini aramaya gittiğini belirtti.

Polis, kapıyı çaldıklarını ancak içeriden sesler gelmesine rağmen kapının açılmadığını ifade etti. Polis memuru, bu nedenle kapıyı kırıp içeri girdiklerini, zanlının bu esnada yatak odasının penceresinden bir şey attığının görüldüğünü söyledi.

Polis, atılan maddeyi bulduklarını, 13 gram hintkeneviri olduğunu belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada ise 2 ayrı paket halinde 2 gram hintkeneviri ele geçirildiğini belirtti. Polis memuru, evde yapılan aramada ise uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 17 bin 200 TL, 50 ABD Doları ve 50 Sterlin nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 3 Eylül 2023 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının sözlü beyanında muhaceret cezasını ödemek için uyuşturucu sattığını söylediğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının uyuşturucu maddeyi kimden temin ettiğinin araştırıldığını kaydeden polis, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.