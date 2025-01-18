Bağlantıları araştırılıyor

Suna ERDEN

Narkotik ve Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Demirhan’da gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır 20 ayrı pakette 20 gram en tehlikeli uyuşturucu türü metamfetamin, hassas terazi ve 3 adet mermiyle yakalanan, Abdullah Alp ile Alpay Ekener dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alındı. Duruşmada zanlıların uyuşturucu temin ettiği şahsın arandığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 14 Ocak 2025 tarihinde saat 18.45 sıralarında Narkotik ve Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Demirhan’da operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis, her iki zanlının Sevgi Caddesi’nde park halindeki TIR’ın yanında tespit edildiğini; Abdullah Alp’in ekipleri görünce koşarak kaçmaya başladığını, bu esnada yere düştüğünü kaydetti.

Polis; düşen zanlının üzerindeki sigara paketi, hassas terazi, teraziye ait iki adet pil ve cep telefonunun yere savrulduğunu açıkladı.

Polis; zanlının alıkoyulduğunu, üzerinde yapılan aramada naylon parçasına sarılı yarım gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir gram madde bulunduğunu söyledi. Polis; zanlının yere düşürdüğü sigara paketinin içerisinde ise 19 ayrı paket halinde 19 gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir gram madde tespit edildiğini açıkladı. Polis; zanlı Alpay Ekener’e ait TIR araçta arama yapıldığını, yarım gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir gram madde, 3 adet 9 mm canlı olduğuna inanılan mermi ele geçirildiğini kaydetti. Polis, her iki zanlının da tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Analiz sonucu bekleniyor

Polis memuru zanlı Alp’in ifadesinde uyuşturucu maddeleri 20 gram olarak bin Euro karşılığında aldığını, satışa hazır hale getirmek için paketlediklerini söylediğini açıkladı. Polis; zanlıların beyanlarının ve zanlı Alp’in itiraflarının araştırılacağını, ele geçirilen maddelerin analize, sarılı olduğu paketlerin ise Kriminalistik Şubesine gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini söyledi. Polis memuru; soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucuyla bağlantılı bir şahsın arandığını belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi uygun bularak, onayladı.

