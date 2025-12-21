Devamı gelecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi, şap hastalığı ile mücadele kapsamında yürüttüğü aşılama çalışmalarının detaylarını açıkladı.

Veteriner Dairesi, 69 işletmede toplam 7 bin 700 büyükbaş hayvanın aşılandığını belirtti.

Veteriner Dairesi’nden yapılan açıklamada, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla Veteriner Dairesi ekiplerinin ülke genelinde sahada aktif olarak görev yaptığı belir-tildi.

19 Aralık Cuma günü başlayan aşılama çalışmalarının kesintisiz devam ettiğine işaret edilen açıklama-da, bazı haberler üzerine Veteriner Dairesi ekiplerinin yaptığı saha incelemeleri ve analizler sonucu Kaaraağaç bölgesindeki tüm numunelerin negatif çıktığı kaydedildi.

Veteriner Dairesi’nin açıklaması şöyle devam etti:

“Veteriner Dairesi personeli, 13 Aralık tarihinden itibaren büyük bir özveriyle ve kesintisiz şekilde sa-hada görev yapmaktadır. Bu süreçte hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması, üreticilerin bilgilen-dirilmesi ile hijyen ve dezenfeksiyon önlemlerinin eksiksiz uygulanmasına özel önem verilmektedir. Öte yandan halk sağlığının korunması amacıyla, mezbahalarda kesim öncesi ve kesim sonrası veteriner kontrolleri titizlikle sürdürülmekte; denetimler sıkı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, şap hastalığı ile mücadele sürecini yakından takip etmeye devam edecek olup, gelişmeler kamuoyu ile şeffaf ve düzenli bir şekilde paylaşılacaktır.”

