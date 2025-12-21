‘Başarabiliriz’

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güzelyurt Belediyesi yeni merkez binasının açılış törenine katılarak bölge halkına önemli mesajlar verdi.

Güzelyurt’un nüfus veren değil, tarihi, kültürü, üretim olanakları ve emeği ile nüfus alan bir yer olması gerektiğini belirten Erhürman, planlamaya, hizmetleri artırmaya, çağdaş vizyonla yola koyulmaya ihtiyacımız var” dedi.

“2026’da başlayacak yeni dönemin, çocuklarımızın dönemi olmasını yürekten diliyorum” diyen Erhürman, Güzelyurt'un her türlü olanağıyla, 'davet eden' bir ilçe olmasını diledi. Erhürman "Bu memleketten bir şey olmaz. Biz bir şey yapamayız" ifadelerini sevmediğini, Güzelyurt’un yeni hizmet binasıyla ‘istedikten sonra yapılabileceğini gösterdiğini’ kaydetti.

Modern ve çağa uygun

Güzelyurt Belediyesi'nin yeni merkez binası dün düzenlenen törenle açıldı. Temeli 2018'de atılan ancak pandemi nedeniyle yapımına bir süre ara verilen binanın ilk etabı Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nin (KEİ) katkılarıyla, gerisi ise Güzelyurt Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla tamamlandı.

Etkinlikte, sırasıyla Zeytinburnu Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek Çağdaş Sanatlar Galerisi ve Tarih Müzesi Projesi ile hizmete girdi.

Ayrıca eski yöneticilere ve Güzelyurt Merkezi Hizmet Binası’nın yapımında katkı koyanlara teşekkür plaketi takdim edildi.

Erhürman: Özkaynak demek özgüven demektir

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güzelyurt Belediyesi Merkezi Binası’nın yapımına katkı koyanlara KKTC adına teşekkür ederek başladığı konuşmasında, tüm katkıların kendileri için değerli olduğunu ancak binanın belediyenin kendi öz kaynaklarıyla tamamlanmış olmasına çok önem verdiklerini kaydetti.

Erhürman, “Öz kaynak demek bu şehrin kendi ürettiği kaynak demek. Özkaynak demek Güzelyurt halkının ürettiği kaynak demek. Özkaynak demek özgüven demektir.” dedi.Ülkede sürekli "Bu memlekette bir şey olmaz", "Biz bir şey yapamayız" denildiğine işaret eden Erhürman, Güzelyurt’ta bugün "Biz yaparız. İşte yaptık" dendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erhürman, yerel yönetimlerin önemine de dikkati çekerek, yurdun dört bir yanında verdikleri hizmetlerle öne çıkan belediyelerin kısa bir süre önce yaşanan ses felaketinde halkın yanında nasıl yer aldığını anımsattı. Yerel yönetimlerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Erhürman, onların kaynaklarının artırılmasının önemine işaret etti. Uzun bir süreden bu yana Kıbrıs Türk halkının yeni bir canlanma dönemine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Erhürman, “Bunu hep birlikte çocuklarımız, torunlarımız için yapmalıyız.” dedi. Erhürman, Cumhurbaşkanı olarak partilerin hepsine eşit mesafede olduğunu da vurgulayarak, “Partilerin yaklaşımlarına saygım sonsuz ama ben ülkenin tamamı adına şunu söylüyorum: 2026 ile birlikte yeni bir canlanma dönemine geçmek zorundayız.” şeklinde konuştu.

Ne yapıyorsak çocuklarımız için yapıyoruz

Erhürman, Güzelyurt’un tarihiyle, kültürüyle, üretimiyle nüfus veren değil, nüfus alan bir yer olmayı hak ettiğini vurgulayan Erhürman, bunu yapmak için hep birlikte büyük bir enerjiyle yola koyulmaya ihtiyaç olduğunu belirtti. “Ne yapıyorsak çocuklarımız için yapıyoruz. Ne yapmıyorsak da işte onu çocuklarımızdan çalıyoruz. Onun için 2026 ile birlikte başlayacak yeni dönem çocuklarımızın torunlarımızı dönemi olsun” diyen Erhürman, binanın yapımında katkısı olanlara yeniden teşekkür ederek, binanın herkese hayırlı olmasını diledi.

Öztürkler: Belediyelerin hizmetlerini takdirle izliyoruz

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de belediyelerin son dönemlerdeki hizmetlerini takdirle izlediklerine dikkati çekti.

Üstel: Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin açılışını ocak ayı sonunda yapacağız

Başbakan Ünal Üstel de Güzelyurt Bölgesi’nde de geçmişten yarım kalan projeleri birer birer tamamlayacaklarını söyledi. Üstel, tamamlanan projelere de değinerek, Güzelyurt-Lefke yolunu bitirdiklerini, geçmişte yapımına başlanan Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin de ocak ayının sonunda açılışının yapılacağını kaydetti.

Özçınar: Hizmetler tek çatı altında

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Belediyesi'nin yeni merkez binasının hem bugünün ihtiyaçlarını karşılamak hem de ileriki yıllarda Güzelyurt halkına hizmet verecek şekilde planlandığına işaret ederek, vatandaşların artık belediye hizmetlerine tek çatı altında daha hızlı ve daha düzenli şekilde erişebileceğini belirtti.