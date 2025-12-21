Renkli anlar yaşanıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yeni yıl dolayısıyla başkentte çeşitli etkinlikler düzenliyor. Lefkoşa Gençlik Derneği tarafından düzenlenen Yeni Yıl Pazarı, şehirdeki ziyaretçilerine renkli anlar yaşatıyor.

Bunun yanı sıra Selimiye Meydanı’nda düzenlenen Buz Pateni etkinliği, akşam saat 20.00’ye kadar devam ediyor. Etkinlik, çocuklar ve yetişkinler için eğlenceli bir aktivite olma özelliği taşıyor. 7 yaşına kadar olan çocuklar, ebeveynlerinin eşliğinde güvenli bir şekilde paten yapıyor. 7 yaş ve üzeri çocuklar ise ebeveynlerinden bağımsız olarak etkinliğe katılabiliyor.. Böylece her yaştan katılımcı, buz üzerinde eğlenceli vakit geçirme imkânı buluyor.