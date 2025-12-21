İtiraz edecekler

Kuzey Kıbrıs’taki Rum mülklerini pazarladığı gerekçesiyle Rum Yönetimi’nin talebi üzerine Fransa’da tutuklanan İranlı iş adamı Bahdad Jafari’nin, Fransız mahkemesi tarafından serbest bırakılması ve KKTC’ye geri dönmesi, Rum Yönetimi’nin moralini bozdu.

Politis gazetesi, mahkemenin 10 Aralık’ta verdiği ve yakın zamanda açıkladığı kararın, Rum Yönetimi’nin KKTC’deki mülkiyeti ve yargı yetkisiyle ilgili hususlara değindiğini kaydederken, tam metni kamuoyuna açıklanmayan ve olayın siyasi yönüyle ilgili maddelerin “baş ağrısına” yol açtığını yazdı.

Gazete, yetkili bir kaynağın, şu an için İranlı şüphelinin tutuklanması ve iadesiyle ilgili hukuki meselenin bir kenara bırakıldığını, Rum Yönetimi’nin asıl amacının mahkemenin bu kararını bozmak olduğunu kaydettiğini aktardı.

Haberde, serbest bırakılmasından bu yana KKTC’de bulunan Jafari’nin aleyhinde hâlâ tutukla-ma emri bulunduğunu bildiği için hareketlerinde daha dikkatli olacağı ve bu durumun yeniden tutuklanmasını zorlaştıracağı belirtildi.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, kontrolü altında olmayan bölgelerde yargı yetkisine sahip olmadığın-dan, mahkeme kararının konuyu siyasi boyut kazandırdığı” ifade edildi.

Gazeteye konuşan diplomatik bir kaynağa göre, bu durum olumsuz bir gelişme olarak değerlen-diriliyor. Kararın Nice’deki bir bölge mahkemesi tarafından verildiğini ancak Rum Yönetimi’nin, bu karardan daha üstün olduğunu düşündüğü kararların bulunduğunu belirtti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Titina Loizidou ve Orams-Apostolidis davalarındaki kararlarını örnek gösteren kaynak, Fransız mahkemesinin kararının, bu iki davadaki kesinleşmiş kararlara aykırı olduğunu savundu.

Gazete ayrıca, Fransız mahkemesinin kararının Rum Hukuk Dairesi ile Dışişleri Bakanlığı tara-fından detaylı şekilde incelendiğini, Adalet Bakanlığı’na atılacak adımlar ve yapılması beklenen istinaf başvurusu ile ilgili öneriler içeren bir mektup gönderildiğini yazdı.

Dimitriadis’ten değerlendirme

Habere göre, Rum Avukat Ahilleas Dimitriadis, Fransa’daki mahkemenin Avrupa müktesebatının KKTC’de uygulanabileceğini kabul etmediğini, dolayısıyla Rum Yönetimi’nin suç işleyen kişile-ri tutuklamak için Avrupa hukuku kapsamında yargı yetkisini kullanamayacağını söyledi.

Dimitriadis, bunun büyük bir sorun olduğunu çünkü kararın içeriği hakkında yayınlananlar doğ-ruysa, Rum Yönetimi’nin bu tür davalarda şüphelenilen kişileri tutuklayarak “gaspı durdurma” çabasının zayıflayacağını belirtti.

Dimitriadis ayrıca, mahkemelerin mülkiyet sorununu çözemeyeceğini, yalnızca bir çerçeve su-nacağını, mülkiyet sorununa siyasi bir çözüm bulunmazsa tüm bu eylemlerin devam edeceğini kaydetti.