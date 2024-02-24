Balistik inceleme sürüyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Mutluyaka’da, evinde yapılan arama sonucunda bir tabanca ile 3 canlı mermi bulunan Ali Kızılateş, dün ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez, 21 Şubat 2024 tarihinde saat 17.00 sıralarında, zanlının Mutluyaka’da bulunan ikametgahında, arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada ve bir adet 9 mm tabanca, şarjörü ile 3 adet 7.65 çapında canlı mermi ele geçirildiğini anımsattı. Soruşturmanın devam ettiğini, tabancanın balistik incelemeye gönderildiğini ve sonucun beklendiğini kaydeden polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

