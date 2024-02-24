Soruşturma bitmedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 23 yaşındaki T.Y.’yi (E) kaçırarak zorla kadın kıyafeti giydirdikten sona videoya çeken İbrahim Halil Aksoy, Hüseyin Aksoy Berk Durmuş ve Ozan Yaraşık hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlılar dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlıların 17 Şubat 2024 tarihinde saat 00.00 sıralarında, bir eğlence yerinin mekanında kendilerini polise şikayet ettiği gerekçesiyle T.Y.’nin yüzüne yumruk atarak darp ettiklerini ve zorla kullanımlarındaki araca bindirerek, Kalliland bölgesinde bir eve götürdüklerini anımsattı. Zanlıların evde T.Y.’ye zorla kadın kıyafeti giydirerek video kaydı aldıklarını aktaran polis, konu video kaydını silmek için de 20 bin TL para istediklerini belirtti. Polis, zanlıların, çektikleri video görüntüsünü T.Y.’nin arkadaşlarına göstererek, özel hayatının gizliliğini ihlal suçunu da işlediklerini açıkladı. Polis, zanlıların daha sonra T.Y.’nin iş yerine giderek, “20 bin TL’yi vermezsen seni bu çamura gömeriz” diyerek şiddet tehdidinde bulunduklarını hatırlattı.

Zanlıların 21 Şubat’ta mahkemeye çıkarılarak haklarında 2 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsatan polis, soruşturmanın sürdüğünü ve alınacak ifadelerin olduğunu bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

