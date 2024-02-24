Meclis göreve

Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin Çırakoğlu, bir polis memurunun görev başında canına kast edilmesini gündeme taşıyarak, polisi daha etkin görev yapacak konuma getirecek yasaların bir an önce hayata geçirilmesini istedi. Poliste sabırların tükenmek üzere olduğu uyarısında bulunan Çırakoğlu, bir kişinin polis memurunun üzerine, öldürme kastı ile aracı sürüp ağır bir şekilde yaralanmasına neden olduğuna değindi. Yaralanan polise acil şifalar dileyen Çırakoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu olayın meydana gelmesinde ehliyetsiz sürücünün yanında, halen hiçbir kıstasa uymadan kiralık araç izni dağıtılması ve izin alan işletmecilerin hiç umurunda olmadan sırf para uğruna soruşturmadan önüne gelene araç kiralamalarının da yattığı bir gerçektir. Tüm dünya ülkelerinin, suçların azaltılması için uyguladığı unsurların başında ‘ Polis ve Kanun Gücü’ gelmektedir. Ülkemizde ise kanun gücünün yani mevcut yasaların yetersiz kaldığı ve bu yüzden her geçen gün suç oranlarının arttığı görülmektedir.”

“Takipçisi olacağız”

Polisin, personel ve araç gereç eksiliği yanında sosyal hakları, emeklilik süreleri gibi sorunlarına rağmen, canlarını ortaya koyarak insan üstü gayret sarf etiğine dikkat çeken Çırakoğlu, “Suç işleme niyetli kişiler kanun gücünün ve mevcut yasaların eksikliğinden faydalanarak suç işleme cesaretini bulabilmektedirler” ifadelerine yer verdi. Başkan Çırakoğlu, Meclisin ve tüm siyasi partilerin bir an önce ve gecikmeden, kişilere göre yasalar yerine, tüm halkı ilgilendiren ve yıllardır Meclis raflarında bekletilen yasaları geçirmesini talep ederek, sözlerini şöyle noktaladı: “Günümüz dünyasına uygun yasaları ve yanında polis çalışanlarının özlük haklarını da kapsayacak bir şekilde ve polis ile istişareden sonra Meclis’ten geçirilmesini ve suçların azaltılmasına yardımcı olmaları kaçınılmaz bir hal ve ivedilik kazanmıştır. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildirir saygılar sunarız.”

