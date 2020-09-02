Polis peşlerinde

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Güneyde Coronavirüs vaka sayısı atarken, Limasol’daki çılgın parti tepkilere neden oldu

Polis peşlerinde
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Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs vaka sayısı bin 500’e yaklaşırken, Limasol’da verilen bir parti tepki çekti. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda onlarca kişinin partide eğlenip, dans ettiği, sosyal mesafe, maske kurallarını hiçe saydığının görüldüğü belirtildi.
Limasol'un kıyı bölgesinde bir merkezde onlarca kişinin katıldığı partide sosyal mesafe, maske kurallarının hiçe sayılması Rum halkının tepkisine neden oldu.

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Rum basınında yer alan haberlere göre; partiye katılanların çektikleri videoları kamuoyunun görmesi için Facebook'ta yayınlandığı belirtildi.
Polisin video görüntülerini incelemeye aldığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan kuralları çiğneyenleri tespit etmeye çalıştığı bildirildi.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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