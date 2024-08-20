Vay uyanık vay

Suna ERDEN

Kripto para hesabında 4 milyon dolar olduğunu söyleyerek, insanları kandıran ve bir emlakçıyı da dolandıran Engin Can’ın hesabında sadece 26 lira olduğu belirlendi.

Bir emlakçıyı kandırarak yüksek miktarda para alan zanlının kendisini insanlara zengin biriymiş gibi tanıttığı, güven sağlayıp dolandırdığı açıklandı.

Şikayet üzerine tutuklanan ve soruşturma amaçlı 2 gündür polis hücresinde bulunan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki olgular aktarılarak, ek süre talep edildi.

Yalan vaatlerle kandırdı

Soruşturmayı yürüten polis memuru, zanlının 23 Haziran 2024-12 Ağustos 2024 tarihleri arasında K.İ. isimli emlakçıya hesabındaki kripto parayı nakde çevireceğini, komisyoncuya para vermesi gerektiğini, 4 milyon dolar parayı bozması durumunda ise kendisinden ev satın alacağını söyleyip, kandırdığını açıkladı.

Polis, zanlının yalan vaatlerde bulunarak, emlakçı K.İ.’den 846 bin 200 TL, 12 bin 400 Sterlin, 500 Amerikan Doları ve bin 200 Euro aldığını, paranın bir kısmını nakit, bir kısmını da banka havale yolu ile kendi hesabına aktarmasını sağladığını belirtti.

Cep telefonlarına el konuldu

Polis memuru, şikayetin 15 Ağustos 2024 tarihinde yapıldığını, soruşturma başlatıldığını ve zanlı hakkında tutuklama emri çıkarıldığını kaydetti.

Polis, zanlının 16 Ağustos 2024 tarihinde Boğazköy'de tespit edilerek tutuklandığını, tasarrufunda 2 adet cep telefonu bulunarak, emare alındığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturma ve alınan tanık ifadelerinde zanlının 2-3 milyon dolar değerinde bitcoinin olduğunu söylediğini ve kendisini zengin bir kişi olarak tanıttığını belirlediklerini açıkladı.

Polis memuru, zanlının insanlara cep telefonundaki bitcoin hesabını gösterip güven kazandığını da söyledi.

6 tanıktan ifade alındı

Polis memuru, zanlının 17 Ağustos 2024 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 günlük ek tutukluluk süresi temin edildiğini dile getirdi.

Polis memuru, bu 2 günlük ek tutukluluk süreci içerisinde; şikayetçinin zanlıya göndermiş olduğu havalelere ait dekontların teslim alındığını, 6 tanık ifadesi temin edildiğini belirtti.

Polis, dekontlar üzerinde yapılan incelemede toplam havale miktarının 828 bin 700 TL olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Hesabı boş çıktı

Polis memuru, zanlının cep telefonunda yapılan incelemede ise kripto alım-satımı yapan uygulama tespit edildiğini, kripto hesabında ise 0.78 dolar yani 26.73 TL olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, zanlının tasarrufuna geçirdiği para miktarının yüksek olduğunu, incelenmesi gereken banka dekontları, alınacak birçok ifade olduğunu belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.