10 saatlik turist

Suna ERDEN

Alayköy’de faaliyet gösteren Prenses Gece Kulübü’nü kurşunlayan 23 yaşındaki M.H.K.’nin ülkeye 22 Aralık 00.10’da giriş yaptığı, aynı tarihte saat 21.00’deçıkış yaptığı açıklandı.

Tetikçiye ulaşım sağladıkları gerekçesiyle tutuklanan taksici Orhan Kırkmaz ile arkadaşı Mehmet Karadeniz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında 4 gün ek süre alınırken, duruşmada soruşturmayla ilgili detaylar aktarıldı.

Polis, Alayköy bölgesinde faaliyet gösteren Prenses isimli gece kulübünün ana giriş kapısına 4 el ateş edildiğini anımsattı.

Polis, 22 Aralık 2024 tarihinde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinin yaklaşık 60 metre uzaklığında toplam 3 adet 9 mm’lik boş kovan bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, yine olay yerinin 500 metre ilerisinde de toprağa gömülü Glock marka silah, 2 adet canlı 9mm’lik mermi ile bir adet şarjör ve içerisinde MKE marka 7 adet 9mm’lik canlı mermi ele geçirildiğini açıkladı.

Kanıtları gömdü, öyle kaçtı

Polis, yine olay yerinin yaklaşık 700 metre uzaklığında ise bir adet yeşil renk mont bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, 23 Aralık’ta arazideki izlerin takip edildiğini, saldırganın araziden çıktığı anayoldaki kamera görüntülerinin incelendiğini ve NY 607 plakalı araca binerek, havaalanına gittiğini belirlediklerini açıkladı. Polis, NY 607 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Temizkan’ın Gönyeli’de tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Zanlının ifadesinde Orhan Kırkmaz’ın kendisini arayarak, bir müşterisini almasını ve havaalanına bırakmasını istediğini, kendisinin de söz konusu şahsı alıp, havaalanına götürdüğünü söylediğini açıklayan polis, Orhan Kırkmaz’ın da tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, Kırkmaz’ın ifadesinde 22 Aralık saat 16.00 sıralarında söz konusu şahsı İmparator gece kulübünün orada gördüğünü, el işareti yapıp kendisini durduğunu, onu aldığını, Girne’de kaldığı otele götürdüğünü söylediğini aktardı. Polis, Kırkmaz’ın söz konusu şahsın birkaç saat sonra telefonla arayarak taksi istediğini, onu Girne’deki otelinden aldığını ve Lefkoşa’ya getirdiğini anlattığını söyledi. Polis, Kırkmaz’ın şahsın kendisine fotoğraf gösterip,” buraya gitmek istiyorum” deyince Prenses Gece kulübüne bıraktığını anlattığını açıkladı.

Geldi, ateş açtı, gitti

Polis, yapılan soruşturma sonucu tetikçinin 21 Aralık’ı 22 Aralık’a bağlayan gece saat 00.10 sıralarında Ercan’dan ülkeye giriş yaptığını, 22 Aralık gecesi saat 21.00 sıralarında ise çıkış yaptığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde 40 kamera görüntüsü incelediklerini, 20 ifade temin edildiğini söyledi.

Polis, silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderildiğini, zanlıların cep telefonlarının da DATA İncelemesine gönderildiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların kurşunlamayla ilgilerinin olup olmadığını araştıracaklarını, havaalanı ve olay yeri çevresindeki kameraların incelemesinin sürdüğünü açıklayarak, 4 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

