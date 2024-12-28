2 iş yeri mühürlendi

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, yeni yıl öncesinde gerçekleştirdiği denetimlerde, kent genelindeki 72 iş yeri ve marketi mercek altına aldı.

Denetimler sırasında yüzlerce tarihi geçmiş gıda ürünü ve temizlik malzemesine el konulurken, izinsiz faaliyet gösterdiği belirlenen iki işletme mühürlendi.

Son 15 gündür aralıksız devam eden denetimlerde; paketli gıdalar, donmuş ürünler, konserve gıdalar, içecekler, bebek mamaları, temizlik ürünleri ve yemişlerin son tüketim tarihleri titizlikle kontrol edildi. Tarihi geçmiş ürünlerin müsadere edilmesinin yanı sıra hijyen ve temizlik kurallarına uymayan işletmelere uyarılarda bulunuldu.

Ayrıca, izinsiz faaliyet gösterdiği tespit edilen bir marangoz atölyesi ve bir su sporları işletmesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Gazimağusa Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için yürütülen denetimlerin devam edeceğini belirterek, kurallara uyan işletmelere teşekkür etti. Belediye, tüm esnafları halk sağlığına ve hijyen kurallarına özen göstermeye davet etti.

Zabıtalar iş başında

Öte yandan Mehmetçik- Büyükkonuk Belediyesi Zabıta Birimi de marketlerde gıda ve hijyen denetimi yaptı.

Yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konuldu, hijyen koşullarına ve diğer standartlara uymayan işletmelere ise gerekli yasal prosedür uygulandı.

Toplum sağlığını korumak ve güvenilir alışveriş ortamı sağlamak amacıyla yürütülen bu denetimlerin, belediyeye bağlı tüm işletmelerde aralıksız devam edeceği belirtildi.

