Metehan kilitlendi

Ömer KADİROĞLU

Noel tatili nedeniyle 3 gün süreyle tatil yapan güneydeki mağazalar dün yüzde 50’ye varan indirimlerle açılınca Kıbrıslı Türklerin akınına uğradı. Özellikle Lefkoşa’da arabalı geçişlerin yapıldığı Metehan Sınır Kapısında uzun araç kuyrukları oluştu. Muhaceret işlemleri için bekleme süresi de bir saatin üzerine çıktı.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, güneydeki fiyatların kuzeyden daha ucuz olduğunu belirtirken, geçişlerin rahatlaması için yeni kapılara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Akaryakıt almak için güneyden kuzeye geçen Kıbrıslı Rumlar da yeni kapı açılması için liderlerin adım atmasını istedi.

Ne dediler?

Ayhan Arabacı

“ Rum ve Türk yönetimi karşılıklı geçişlerin ve alışverişin yapmasını istemediği için bu sorunu çözmüyorlar. Tek amacım malımı satıp İngiltere’ye geri dönmektir. Keşke elim ayağım kırılsaydı da buraya gelmeseydim.”

Hüseyin Engin

“Metehan sınır kapısını kullanarak güneye geçmek istedik ancak bir saatten fazla bir süredir bekliyoruz. Bekleyen insanlar arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. Yaşanan yoğunlukla ilgili bir şeyler yapılmalıdır.”

Gürsel Yeşilada

“Bir işimizi halletmek için güneye geçmek istedik ancak saatlerdir bekliyoruz. Yetkililerden beklentimiz yeni sınır kapılarının açılması için çalışmalar yapmalarıdır. Metehan’ı kullanmak isteyen insanlara bu büyük bir eziyettir.”

Nesime Maniga

“Aracıma sigorta çıkartmak ve oğlumu havaalanına götürmek için güneye geçeceğim. Ancak uzun süredir bekliyorum. Yetkililere çağrım sınır kapısında bulunan personel sayısının arttırılmasıdır. Bu şekilde trafik akışının daha iyi bir şekilde sağlanacağını düşünüyorum.”

Halit Yusuf Kısa

“Güneye sadece seyrüsefer çıkartmak için gitmeye çalışıyorum ve yaklaşık 3 saattir trafikte bekliyorum. Bu halka günahtır. Bir yönetici halkına bu kadar mı eziyet eder. Beklentimiz belki daha fazla sınır kapısının açılmasıdır.”

Yosif Kaççolui

“Yaklaşık bir buçuk saattir Metehan Sınır Kapısından geçmek için bekliyorum ve sanırım bir buçuk saat daha bekleyeceğim. Buradan her geçtiğimde bu sorunu yaşıyorum.”

Ali Karaibrahim

“Güneye geçmeyeceğim sınır kapısına araç bırakacağım ancak uzun süredir trafikte bekliyorum ve işlerim aksıyor. Sınır kapılarında yaşanan yoğunlukla ilgili yetkililerden Metehan’ı rahatlatacak çalışmalar bekliyoruz.”

Serkan Atılgan

“ Metehan’da her gün trafik kaosu yaşanıyor ve sanırım bir buçuk saat daha burada bekleyeceğiz. Yetkililerden beklentimiz ya yeni kapılar açmaları ya da mevcut kapıları rahatlatacak çalışmalar yapmalarıdır.”

Murat Katrin

“Yetkililerden hiç birinden ne Rum’dan ne de Türk’ten hiçbir beklentim yoktur. TV 2020’yi sürekli izliyorum ve Reşat Akar sürekli olarak burayı gündeme getiriyor, binlerce insan bu konuda isyan ediyor ancak sanırım politik nedenlerden dolayı kimse bu işi çözmek istemiyor.”