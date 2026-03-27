Lefkoşa Çevre Yolu’nda tehlike arz edecek şekilde kullanımındaki TIR’ı yol içerisinde park eden sürücünün uyuşturucu etkisi altında olduğu tespit edildi. “Uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanmak” suçundan tutuklanan 43 yaşındaki S.G. dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında bir gün ek tutukluluk kararı verilirken, ehliyetine el konuldu.

Duruşmada olguları aktaran polis; 25 Mart 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa Çevre Yolu üzerinde bir TIR’ın yol içerisinde park halinde bulunduğuna dair ihbar alındığını ve olay yerine gidildiğini söyledi.

Polis, sürücü S.G.’nin tutarsız konuşmalar sergilediğini ve ayakta durmakta zorlandığının gözlemlendiğini; bu nedenle alkol ve uyuşturucu testi yapılmak üzere Lefkoşa Trafik Şubesi’ne götürüldüğünü kaydetti. Yapılan alkol testinde sonucun sıfır çıktığını belirten polis, tükürük örneği ile yapılan uyuşturucu testinde ise metamfetamin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, söz konusu tespit üzerine zanlının tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Zanlının kan örneği vermeyi kabul etmediğini belirten polis, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu söyledi. Polis, soruşturma kapsamında zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını ve sürüş ehliyetine el konulmasını talep etti.

Mahkeme; zanlı S.G.’nin bir gün süreyle tutuklu kalmasına ve sürüş ehliyetine el konulmasına emir verdi.

