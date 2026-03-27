378 sürücüye ceza yazıldı

Ülke genelinde önceki gece gerçekleştirilen denetimlerde bin 787 araç sürücüsünü kontrol edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, denetimler sonucunda çeşitli trafik suçlarından toplam 378 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 38 araç trafikten men edildi ve bir sürücü tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçlarının dağılımı şöyle: 136 sürücü yasal hız sınırını aşmak, 29 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 27 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 21 sürücü muayenesiz araç kullanmak, 6 sürücü alkollü araç kullanmak, 6 sürücü sigortasız araç kullanmak, 2 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, bir sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamak, bir sürücü susturucusuz egzozlu araç kullanmak, 149 sürücü ise diğer trafik suçlarından işlem gördü.



Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026, 10:14