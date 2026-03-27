İhraç işlemi başlatılacak

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren biri Bangladeş, ikisi Nijeryalı 3 kişi Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç Dairesi ekipleri tarafından Lefkoşa’da yapılan kontrollerde tespit edildi. “KKTC’de “izinsiz ikamet” suçundan tutuklanan zanlılar E.A.S.O. (E-25), M.S.R. (E-26) ve S.M.L. (E-30) mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 25 Mart 2026 tarihinde Muhaceret Şubesi ile Göç Dairesi ekipleri tarafından Lefkoşa’da yapılan kontrollerde, zanlıların muhaceret durumlarının incelendiğini belirtti. Polis, yapılan kontroller neticesinde zanlı E.A.S.O.’nun 29 Kasım tarihinden itibaren toplam 481 gün, zanlı M.S.R.’nin 10 Ekim tarihinden itibaren toplam 166 gün ve zanlı S.M.L.’nin ise 30 Kasım tarihinden itibaren toplam bin 212 gündür KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıların tutuklanarak aleyhlerinde soruşturma başlatıldığını ifade etti. Zanlıların ihracı için gerekli yazışmaların yapılacağını belirten polis, bir gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.