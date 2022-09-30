Başına vurdu

Gönyeli’de tartıştığı kız arkadaşını darp etmekle suçlanan Bekhruzjon Turaev tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı ile kız arkadaşı arasında araç içerisinde başlayan kavganın eğlence planının değişmesi nedeniyle çıktığı belirtildi. Zanlının kız arkadaşının başına vurduğu, boğazını sıktığı iddia edildi. Darp edilen kadının acil serviste doktor kontrolünden geçirilerek, rapor alındığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 28 Eylül 2022 tarihinde saat 11.30 sıralarında Gönyeli'de ikamet ettiği apartmanın önünde, yaptıkları programda değişiklik yapıp erken döndükleri gerekçesi ile kız arkadaşıyla kavga ettiklerini söyledi. Polis, zanlının önce kız arkadaşı K.A.’yı araçta darp ettiğini belirtti. Polis, zanlının kız arkadaşının başına tokat atıp, zorla araçtan indirdikten sonra elinden çekip, ittirip sırtının duvara vurmasına neden olduğunu açıkladı. Polis, zanlının duvara vuran kız arkadaşının ağzını eli ile kapatıp boğazını sıkmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, darp edilen kadının acil serviste doktor kontrolünden geçirilerek vücudunda darp ve cebir izi olduğu yönde doktor raporu temin edildiğini belirtti. Polis, zanlının tutuklandığını ve gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtip, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 15 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargı kararı verdi.