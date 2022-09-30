Hastane: Aort damarı yırtıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da dün sabah saatlerinde evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki Arif Rençberoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Aile yakınlarının verdiği bilgiye göre; önceki gün Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin acil servisine ağrı şikayeti ile giden Rençberoğlu’na midede gaz sıkışması teşhisi konuldu. Rençberoğlu, yapılan tedavinin ardından aynı gün taburcu edildi. Ancak sabaha doğru yeniden fenalaşan 61 yaşındaki Arif Rençberoğlu, ambulans ile hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi. Rençberoğlu’nun ani ölümü sevenlerini üzdü. Futbola olan aşkı ile tanınan, Mağusa Türk Gücü takımının koyu bir taraftarı olan Rençberoğlu’nun cenazesi dün Gazimağusa Mezarlığı’nda toprağa berildi.

Hastane yönetimi: Otopsi yapıldı

Bu arada Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu Gazimağusa Devlet Hastanesi yönetimi, Rençberoğlu’nun önceki gün idrar yapamama şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, gerekli tedavinin yapıldığını belirtti. Yetkililer, Rençberoğlu’nun dün sabah saatlerinde yeniden fenalaşarak yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hastane yetkilileri, Rençberoğlu’na yapılan otopsi neticesinde aort damarının yırtılması sonucu yaşamını yitirdiğinin belirlendiğini açıkladı.