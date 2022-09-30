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Kablolar aşırı ısındı

Lefkoşa’da trafik kazası yapan araç kısa süre sonra alev aldı

Kablolar aşırı ısındı

Lefkoşa’da dün sabah seyir halindeki araç aniden alev aldı.  Sürücüye ve çevredekilere büyük korku yaşatan araç yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası sonrasında, Uğurcan Karaahmetli (E-22) yönetimindeki EK 443 plakalı araçta yangın çıktı. Hoparlör kablolarının aşırı ısınıp kısa devre yapması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın sonucu, aracın iç döşemeleri, ön göğüs bölümü ve arka bagaj kısmı yanarak zarar gördü. 

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022, 09:51
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Soruşturma bitmedi
Soruşturma bitmedi
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