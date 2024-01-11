Başları belada

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’da 22 Aralık 2023 tarihinde Alav Döviz Bürosu sahiplerinden Ayça Alav’ı öldürdükten sonra, soygun suçu da işleyip Güney Kıbrıs’a kaçan Kamerunlu katil zanlıları Brayn Gibip Camerounaise ile Vinel Sidrick Mbouhomtchomite’ni yakalayıp KKTC polisine teslim eden Hüseyin Demirel’in yanı sıra 2 kişi Rum polisi tarafından tutuklandı. Hüseyin Demirel’in arkadaşı Ufuk Hasan ise İngiltere’ye gittiği için tutukluluktan kurtuldu.

Rum Sözcü Vekili Yannis Andoniu, İki Toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi’nin, cinayet sonrasında kendilerine başvurduğunu itiraf ederken, bu konuda herhangi bir işlem yapmadıklarını söyledi.

Cinayet zanlılarını iki Kıbrıslı Türk’ün, arkadaşlarının yardımıyla yakaladıktan sonra KKTC polisine teslim edilmesini ‘suç’ kabul eden Rum polisinin, söz konusu şahısları tutuklama kararı aldığı belirtildi.



Ne olmuştu

Katil zanlıları, olayın gerçekleştiği gün bavul satışı yapılan Hit Bit isimli iş yerinin de sahibi olan Alav’ı dükkana çağırmış, ellerini bağlayıp, ağzını ve burnunu koli bandıyla kapatarak ölümüne neden olmuştu. Zanlılardan Gibip’in cinayetin ardından döviz bürosuna girerek kadının çantasındaki ve yazar kasada bulunan parayı çaldığı ifade edilmişti. Brayn Gibip’in olaydan 5 ay önce Alav ailesine ait pansiyonda çalışmaya başladığı belirtilmişti.

Olayın ardından Güney Kıbrıs’a kaçan zanlılar, 18 gün sonra Hüseyin Demirel, Ufuk Hasan ve arkadaşları tarafından yakalanarak, sınırda KKTC polisine teslim edilmişti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne önceki gün çıkarılan çıkan katil zanlıları hakkında 3 gün tutukluluk emri alınırken, döviz bürosundan çalınan bir buçuk milyon liraya yakın para ise henüz bulunamadı.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024, 10:02