Barış umudu söndü

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşta 48 gün geride kaldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna tarafının Rusya ile İstanbul'da yaptığı müzakereler sonucunda varılan anlaşmaları reddettiğini belirterek "Yine hepimiz çıkmaza girdik." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 2 ay dolmak üzere… Rus güçleri odağını Ukrayna'nın doğusuna kaydırmış durumda.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-12 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 19 bin 600 asker öldürüldü, Ruslara ait 157 uçak, 140 helikopter, 732 tank, 1946 zırhlı araç, 349 top, 111 roketatar sistemi ve 63 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 1406 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 124 insansız hava aracını da kaybetti.

Zelenski'den 'kimyasal silah' iddiası

Rusya’nın Mariupol savunucularına karşı kimyasal silah kullanabileceklerini açıkladığını aktaran Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “Bunu çok ciddiye alıyoruz. Bu, Rus saldırganlığına çok daha sert ve daha hızlı yanıt vermenin gerekli olduğu anlamına geliyor” dedi.

Rus petrolüne ambargo uygulanması talebini yineleyen Ukrayna lideri, "Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı altıncı yaptırım paketini gündeme aldı. Bu yaptırımları öyle bir zamanda uygulamak gerekiyor ki, Rusların yıkıcı silahlarla düzenlediği saldırılardan tek kelime dahi edilmemeli. Rusya'ya karşı petrol ambargosu mecburidir. Bunun dışındaki her hamle Ruslar tarafından gülümsemeyle karşılanacaktır" diye konuştu.

Kirby: Yakından izliyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'nın Mariupol kentinde kimyasal silah kullandığı iddialarının endişe verici olduğunu bildirdi.

Rusya'nın Mariupol'da kimyasal silah kullandığının iddia edilmesi üzerine açıklama yapan Kirby, "Rus güçlerinin Ukrayna'nın Mariupol kentine bir kimyasal mühimmat attığını iddia eden sosyal medya paylaşımlarının farkındayız. Şu anda teyit edemiyoruz ve durumu yakından izlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Putin: Seçenek kalmadı

Barış görüşmeleriyle ilgili açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Ukrayna tarafının Rusya ile İstanbul'da yaptığı müzakereler sonucunda varılan anlaşmaları reddettiğini belirterek "Yine hepimiz çıkmaza girdik." dedi.

Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Amur bölgesindeki Vostoçniy Üssü'nde görüştükten sonra ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna'daki "özel askeri operasyonun" seyrinin planlandığı gibi sürdüğünü belirten Putin, harekatı daha hızlı gerçekleştirmenin mümkün olduğunu, ancak bunun çatışmaların yoğunluğu ve kayıplarla bağlantılı olduğunu bildirdi.

Putin "Görevimiz, belirlenen tüm hedefleri yerine getirmek ve gerçekleştirmek, kayıpları en aza indirmek. Rusya Genelkurmay Başkanlığı tarafından önerilen plana göre ritmik, sakin şekilde hareket edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ukrayna'daki savaşı "trajedi" şeklinde niteleyen Putin, "Seçenek kalmadı. Başka seçenek yoktu. Sorun sadece zamanla, ne zaman başlanacağı ile ilgiliydi." dedi.

Putin, görüşmelerde herkes tarafından kabul edilebilir anlaşmalara varılmaması halinde, başlangıçta belirlenen görevlerin yerine getirilmesine kadar özel operasyonun devam edeceğini dile getirdi.

