Başları belaya girdi

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmeye çalıştıkları tespit edilerek yakalanan 11 yabancı uyruklu zanlının ardından suç ortakları da yakayı ele verdi.

Polis, Blanu Nsonpa, Mugwa Kayala, Landu Brayane, Tamba Gıanny, Fuala Bellevıe, Faisal Khıan, Arshad Khıan, Sabeel Alam, Wisdom Chimaobi Amaogaranya, Izaz Ahmad ve Alex Ngougue Takam’ı Alayköy’e götüren şoför Hasan Kılıç ile kaçış planını organize eden Wahab Uddin’i tespit etti.

Zanlı sayısı 13’e çıkarken, tümü dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada suçu organize eden Wahab Uddin’in 50 Euro, zanlıları sınıra taşıyan Kılıç’ın ise bu iş karşılığında 150 Euro aldığı açıklandı. Yasa dışı yollardan güneye gitmek isteyen 11 kişinin ise kısa süre önce ülkeye öğrenci izni ile geldikleri belirtildi.

Kamera görüntülerinden tespit edildi

Olguları aktaran polis, zanlıların 9 Nisan 2021 tarihinde saat 02.30 sıralarında Alayköy'de boş vaziyette bulunan bir gece kulübünün avlusu içerisinde toplandıklarını belirtti. Polis, zanlıların gizlenmiş bir vaziyette tespit edilerek tutuklandıklarını kaydetti.

Zanlıların geçen Cuma günü mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada çevre güvenlik kameralarının izlendiğini açıkladı.



Polis, incelenen kamera görüntülerinde 11 şahsı söz konusu yere getirenin THS 551 plakalı aracın sürücüsü zanlı Hasan Kılıç olduğunu belirlediklerini söyledi.Polis, yapılan sorgulamalarda ise yasa dışı geçişi organize eden şahsın Wahab Uddin olduğunu, olay günü Kılıç’la birlikte 11 kişiyi sınıra yakın bölgeye getirdiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polise itirafta bulundular

Polis, zanlılar Hasan Kılıç ve Wahab Uddin’in gönüllü ifade verdiğini belirtti. Zanlı Kılıç’ın 11 kişiyi söz konusu yere götürmek için 150 Euro, Wahab Uddin’in ise 50 Euro aldığını itiraf ettiğini kaydetti. Polis, Kılıç’ın aldığı parayı teslim ettiğini ancak Uddin’in parayı bozup harcadığı beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru, bu organizasyonu yapan bir kişinin daha olduğunu ancak yurtdışında olduğu için tespit edilmediğini açıkladı.

İkisinin çalışma izni var

Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını zanlılar Blanu Nsonpa, Mugwa Kayala, Landu Brayane, Tamba Gıanny, Fuala Bellevıe, Faisal Khıan, Arshad Khıan, Sabeel Alam, Wisdom Chimaobi Amaogaranya, Izaz Ahmad ve Alex Ngougue’nin ülkeye kısa süre önce geldiğini ve kalıcı bağları olmadığını belirtti. Polis, Hasan Kılıç ile Wahab Uddin’in ülkede çalışma izni ile bulunduğunu aktardı. Polis aktarmış olduğu olgular ışığında zanlıların durumlarına göre teminata bağlanmasını talep etti.

Çoğu cezaevine gönderildi

Mahkeme, ülkeye kısa süre önce öğrenci statüsü ile gelen zanlılar Blanu Nsonpa, Mugwa Kayala, Landu Brayane, Tamba Gıanny, Fuala Bellevıe, Faisal Khıan, Arshad Khıan, Sabeel Alam, Wisdom Chimaobi Amaogaranya, Izaz Ahmad ve Alex Ngougue’nin yargılanıncaya kadar bir ayı aşmayan bir süre cezaevinde beklemesine emir verdi.

Mahkeme, zanlılar Kılıç ve Uddin’in ise 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.