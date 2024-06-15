Lefkoşa’nın Kızılay bölgesinde komşusu olan Emine Şahintepe’nin hayatını kaybetmesini fırsat bilerek, evini soyan Hasan Tatlıyay dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Koşmuşunun evine gece yarısı mutfak kapısını kırıp içeriye girerek, birçok eşya çalan zanlı teminatla serbest kaldı.

Teminat duruşmasında olguları aktaran polis, olayın 11 Haziran 2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının Kızılay’daki Göçmen Evlerinde hayatını kaybeden Emine Şahintepe’ye (K-84) ait ikametgahın mutfak kapısını, sert bir cisim ile zorlayıp hasara uğrattıktan sonra eve girdiğini belirtti.

Polis, zanlının yatak altında muhafaza edilen av tüfeğini, Sony Xperia marka cep telefonunu, Samsung marka cep telefonunu, Kreator marka şifreli küçük boy para kasasını, Beko marka kahve makinesini, akü şarjeri ve Sinbo marka el blendır çaldığını aktardı.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada herhangi bir şey tespit edilemediğini ancak Suzuki marka aracın bagaj kısmında çalınan eşyaların tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis memuru, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması, şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.