2 ayda 7’nci can kaybı

Girne-Tatlısu anayolunda meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki Cemre Yönet hayatını kaybetti. Kaza, alkollü, aşırı süratli ve dikkatsizce seyreden 19 yaşındaki Mikail Akbaş’ın aracı ile Yönet’in yönetimindeki motosikletin çarpması sonucu gerçekleşti.

Yönet’in kaza yerinde hayatını kaybettiği, tutuklanan Akbaş’ın 285 promil alkollü olduğu belirtildi.

Polis Basın Subaylığının verdiği bilgiye göre kaza; 27 Şubat 2024 tarihinde saat 23.10’da,

Girne- Tatlısu anayolunun 32-33. kilometreleri arasında meydana geldi. Yönetimindeki LZ 864 plakalı araçla alkollü, aşırı süratli ve dikkatsizce seyreden Mikail Akbaş, Palm Bay View sitesinden kavşakta durmadan yola çıktı. Bu esnada Akbaş, Tatlısu istikametine seyreden Cemre Yönet, yönetimindeki motosiklete arptı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Cemre Yönet kaza mahallinde yaşamını yitirirken, hafif yaralanan LZ 864 plakalı araç sürücüsü Mikail Akbaş ise kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu ve polis tarafından tutuklandı. Yapılan araştırma sonucu Akbaş’ın kaza esnasında 285 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu kazayla 1 Ocak'tan bu yana trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

