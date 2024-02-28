Bacağına sapladı

Lefkoşa’da gündüz vakti alkol etkisi altında gürültü çıkaran ve çevreyi rahatsız eden 23 yaşındaki Ahmet Doğan Şanverdi kendisini uyaran 17 yaşındaki çocuğa bıçakla saldırdı. Çocuğu bacağından bıçaklayan zanlı şikayet üzerine tutuklanarak, dün "yaralama, kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, tutuklu yargı talep edildi.

Olguları aktaran polis, olayın 26 Şubat 2024 tarihinde saat 15.35 sıralarında Lefkoşa'da umumi bir yer olan İstanbul Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının alkollü bir şekilde gürültü çıkardığı için kendisini uyaran H.A.’nın (E-17) sol bacağına henüz tespit edilemeyen bıçağı bir kez sokmak sureti ile bir buçuk santim kesi oluşmasına sebebiyet vererek yaraladığını açıkladı.

Polis, H.A.’nın Lefkoşa Devlet Hastanesinde gördüğü tedavinin ardından taburcu edildiğini kaydetti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, ülkede kalıcı bir bağı bulunmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024, 09:52