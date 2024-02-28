Teslim olmaları bekleniyor

Suna ERDEN

Lefkoşa'nın en popüler eğlence bölgesi olan Zahra Sokak'ta kalabalık iki grup arasında meydana gelen kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zanlılar Düzgün Gezergün, Ahmet Aydoğdu, Ahmet Hazırlar, Sezgin Gezer, Mehmet Haraç, İbrahim Haraç, Osman Haraç, Cuma Hazırlar, Enes Sürüner, Mert Can Kara, Hakan Kaylak, Mahmut Hüdaverdi, Şenel Diker, B.Y. (E-16), A.E.(E-16), P.G.(E-16),H.T.(E-16) İbrahim Cansun ve Onurcan Demir dün talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada incelenen kamera görüntülerinde bazı zanlıların demir beyzbol sopası kullandığı belirtilerek, detaylar aktarıldı.

Polis, zanlılardan Şenel Diker, Enes Sürüner, Mahmut Hüdaverdi ve Ahmet Aydoğdu’nun 22 Şubat 2024 tarihinde saat 22. 30 sıralarında Zahra Sokak ve Tanzimat Sokakta meydana gelen kavgada demir beyzbol sopası kullandıklarını açıkladı.

Polis, olay gecesi aranan şahıs olan İbrahim Erülkü’nün zanlı Diker’in aracına demir golf sopaları yerleştirip, zanlı Şenel Diker ile birlikte olay yerine gittiğini, belirtti. Polis, zanlıların Mehmet Alkış ve İbrahim Haraç’a golf sopası ile vurduklarını söyledi. Polis, olayda İbrahim Haraç’ın Diker tarafından ciddi şekilde darp edildiğini ifade etti.

Polis, mesele ile ilgili aranan şahıs olan İbrahim Erülkü’ye ulaştıklarını ancak teslim olmayacağını söylediğini aktardı.

Polis, zanlı Mahmut Hüdaverdi’nin ise ifadesinde tarafları ayırmamak için olay yerine gittiğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, Düzgün Gezergün, Ahmet Hazırlar, Sezgin Gezer, Mehmet Haraç, İbrahim Haraç, Osman Haraç, Cuma Hazırlar, Mert Can Kara, Hakan Kaylak, A.E.(E-16), P.G.(E-16),H.T.(E-16) İbrahim Cansun’un kanunsuz topluluk oluşturma, B.Y.(E-16) ve Onurcan Demir’in ek olarak ciddi darp suçlarından tutuklandığını söyledi.

Bölgedeki bir eğlence mekanının güvenlik görevlileriyle kavga eden zanlılardan B.Y. ve Onurcan Demir’in darp suçu işlediğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, birçok kamera görüntüsü incelediklerini ve birçok ifade aldıklarını belirtti. Polis memuru, zanlıların bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.