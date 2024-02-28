Yeni isimler var

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) devam eden ‘sahte diploma ve yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanan Şenol Kovancı dün Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Üniversite kampüsü içerisinde The Fat Duck isimli restoranı işleten zanlının okula hizmet vermediği halde 5 adet sahte faturayla toplam 59 bin 560 TL aldığı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten mali polis, zanlının “sahte banka ödeme emri düzenlenmesini tahrik etme”, “suç gelirini aklama”, “sahte belge düzenlemesini tahrik etme” ve “sahtekârlıkla para temini” suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, The Fat Duck isimli restoranın sahibi olan zanlının, 2 adet sahte faturayla üniversiteye hiçbir hizmet veya mal vermeden okuldan 41 bin TL aldığının tespit edildiğini aktardı. Polis zanlının 3 adet sahte faturayla da üniversiteden 18 bin 560 TL reklam masrafları ödemesi aldığını açıkladı.

Polis, üniversite tarafından alınacak bir arazi için zanlıya, aradan çekilmesi için 55 bin Sterlin ve 750 bin TL komisyon ücreti verildiğini söyledi.

Polis, zanlının suç ortağının olup olmadığının araştırılacağını ve rakamların daha da artabileceğine değinerek, 2 gün süre talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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Muhittin Özsağlam tutuklandı

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski müsteşarı Muhittin Özsağlam da E-48 ) tutuklandı. Tutuklanan zanlı "sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini" suçlarından bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarılacak.



Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024, 11:25