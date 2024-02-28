75’i sahte çıktı

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin şikayeti üzerine 13 Eylül 2023 tarihinde başlatılan sahte reçete soruşturması devam ediyor. Polis bünyesinde kurulan özel ekip tarafından yürütülen soruşturmada iki eczacı daha tutuklandı.

Zanlılar Bahire Turganer ile ve Mehmet Dümenci dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. İki eczacının sosyal sigortalara gönderdiği toplam 75 reçetenin sahte çıktığı açıklandı.

Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Galen Eczanesinin sahibi Bahire Turganer’in mesele kapsamında daha önce tutuklanan ve teminata bağlanan doktor Özel Bindayı ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara 995 adet reçete gönderdiğini belirtti.

Polis, bu reçetelerden 961 tanesinin Bindayı tarafından yazıldığını, 917 tanesinin incelendiğini açıkladı. Polis, yapıla inceleme sonucu Bindayı’nın yazdığı 37 tane reçetenin sahte çıktığını açıkladı. Polis, sahte reçetelerle ilgili 53 kişiden ifade aldıklarını belirtti.

38 reçete sahte çıktı

Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Kermiya Eczanesinin sahibi Mehmet Dümenci’nin ise mesele kapsamında daha önce tutuklanan ve teminata bağlanan doktor Niyazi Perk ile birlikte yine 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderdiğini ve sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara 969 adet reçete gönderdiğini, bunlardan 912 tanesinin Perk’in yazdığını açıkladı. Polis, reçetelerden 574 tanesinin incelendiğini, 38 tanesinin sahte çıktığını söyledi. Polis, sahte reçetelerle ilgili 58 kişiden ifade aldıklarını belirtti.

Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki etmeyeceğini ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 50 bin TL nakit teminat yatırması, ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024, 09:53