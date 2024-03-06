Bir kayıp daha

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa- Gazimağusa anayolu üzerinde dün gece meydana gelen trafik kazasında 76 yaşındaki Ahmet Latif hayatını kaybetti.

Mesarya Belediyesi Başkanı Ahmet Latif’in amcası olduğu öğrenilen sürücü Latif’in kaza mahallinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza Lefkoşa - Gazimağusa anayolu üzerinde, saat 21. 20 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki JC 450 plakalı araç ile anayolda seyreden Ahmet Latif, İnönü kavşağına 500 metre kala dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüje düştü ve takla atarak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen araç, Lefkoşa istikametine doğru seyreden Umut Baran (E-23) yönetimindeki LF 848 plakalı aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden oldu. Kaza Latif olay yerinde yaşamını yitirdi.