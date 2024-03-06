Meslek haline getirdi

Hüseyin ÇİÇEK

Eski Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde bulunan bir petrol istasyonuna giren Yasin Usta isimli zanlı, 850 TL para ile 147 paket sigara çaldı. Güvenlik kameralarından tespit edilen ve önceki gün yakalanan zanlının, ülke genelinde birçok hırsızlık suçuyla ilgisinin olduğu aktarılırken, tasarrufunda çalıntı eşyaların bulunduğu açıklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Tapu Dairesine de girdi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hamza Tarman, zanlının, 2 Mart 2024 tarihinde saat 03.00 sıralarında,, Eski Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde faaliyet gösteren bir petrol istasyonunun ofisine, kapıyı kesici aletle açarak girdiğini ve 850 TL para ile 147 paket sigara çaldığını açıkladı. Polis, zanlının güvenlik kamerası tarafından belirlendiğini belirtti. Polis, zanlının 4 Mart’ta saat 23.00 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde yolda yaya olarak polis tarafından tespit edildiğini, dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığını ancak kısa sürede yakalandığını bildirdi. Polis, zanlının tasarrufunda çalıntı olan emareler bulunduğunu, Gazimağusa’da, Tapu Dairesi de olmak üzere 6 ya da 7 binaya girdiğini belirtti. Polis, ülke genelinde de zanlının birçok binaya girerek suç işlediğini açıkladı.

Mağarada yaşıyor

Polis, zanlının 2017 ve 2020 yıllarında işlemiş olduğu suçlardan dolayı ülkeden deport edildiğini, ancak birçok kez yasadışı yollardan ülkemize gelerek suç işlediğini, bir ikametgahının olmadığını ve Güvercinlik bölgesinde bulunan bir mağarada kaldığının belirlendiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını ve ülke genelinde sürdürüldüğünü bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.