Bel-Sen tepkili

Kıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası (Bel-Sen), “15/2022 Sayılı Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasası” kapsamında birleştirilen belediyelerde düzensizlikler yaşandığını savundu ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde yapılacak referanduma katılmama kararı aldıklarını duyurdu.

Sendika başkanı Fikret Keleş, yazılı açıklamasında, belediyelerin; “belde halkının ortak ve yerel gereksinimlerini karşılamak üzere oluşturulan özerk kuruluşlar” olarak tanımlanabileceğini belirterek, şöyle devam etti:

“Bu mahalli özerk kuruluşlarda çalışan, işveren pozisyonunda bir personel düşünün ki maaşı 46 bin TL civarında olsun! Bunun kisvesi de belediye ve sendika arasında imza edilen toplu iş sözleşmesi olsun. Biz, Bel-Sen olarak belediyeler ile yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmelerinde esas gayemizin; işveren konumunda olan belediyeler ile işçi konumunda olan çalışanlar arasındaki çalışma koşullarını düzenlemeyi, işçinin işveren karşısında korunmasını, işçilerin mali ve çalışma düzeni açısından daha verimli hayat standartlarına kavuşmasını amaç edinmiş bulunmaktayız.”