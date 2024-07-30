Zamlar durmak bilmiyor

Hüseyin ÇİÇEK

Market raflarında satışa sunulan ürünlerin fiyatı sürekli artarken, babutsa gibi bir adet köy yumurtasının fiyatı da 10 lira oldu.

Gazimağusa’daki bazı marketlerde fiyat araştırması yapan Diyalog muhabiri, en temel ürünlerin oldukça pahalı olduğunu gözler önüne serdi.

Çaylar, bakliyat ürünleri, çocuk bezleri, temizlik malzemeleri fahiş fiyatlarla raflarda satışa sunulurken, sabah kahvaltılarının olmazsa olmazlarından yumurtanın 12 adedi 85 liradan alıcı bekliyor.

Kolilerde satılan 30 sadet yumurta ise 149 liradan alıcı bekliyor.

Kutu çaylar 185 ile 230 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Gıda malzemelerinden pirinç, gramajına göre; 40 ile 90 liradan raflarda yerini alıyor.

Bakliyat ürünlerinden nohut 70 ile 100 lira, börülce 70, kuru fasulye 90, bakla 75, mercimek 70 ve bulgur 40 liradan satışa sunuluyor.

Temizlik malzemelerine bakıldığına yine fiyatlar uçuyor.

Çamaşır yumuşatıcı 80 ile 110, çamaşır deterjanı 300 liradan satılıyor.

Bebek bezleri de adetine göre 150 ile 350 arasında değişen fiyatlardan market raflarında yerini alırken, çocuklar bisküviler ise 30 veya 110 liradan alıcı bekliyor.

Bazı ürünlerin market fiyatları:

Bebek bezleri: 150-350 TL

Çamaşır yumuşatıcı: 80-130 TL

Çamaşır deterjanı: 300 TL

Pirinç: 40-90 TL

Ayçiçek yağı: 140-260 TL

Nohut: 70-100 TL

Böğrülce: 70 TL

Bulgur: 40 TL

Kurufasulye: 90 TL

Bakla: 75 TL

Mercimek: 60 TL

Buğday: 35 TL

Bisküvi: 30-110 TL

Yumurta 85-130 TL

Çay 185-230 TL