İki ‘farklı’ devlet

İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonları devam ederken, dikkatler bu kez Lübnan’a çevrildi. Güney Kıbrıs, Ortadoğu’daki gelişmelere paralel olarak tüm önemli birimleri teyakkuz durumuna getirdi. Lübnan’dan olası göç dalgasına karşı önlemler alınırken, İngiltere, ABD ve AB yetkilileriyle çeşitli senaryolar üzerinde uzlaşıldığı bildirildi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde ise gündemin en önemli maddesi elektrik kesintileri. Hava sıcaklığının 43 dereceye çıkması nedeniyle ev ve iş yerlerinde bunalan insanlar, elektrik kesintileri yüzünden klimalarını çalıştıramıyor, özellikle hastalar ciddi sıkıntı yaşıyor. Vatandaşlar, bu soruna önem verilmesini ve Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesini istiyor.

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Ne dediler?..

Ahmet Keskin

“Aşırı sıcak olan bu günlerde elektrik kesintileri bizleri olumsuz yönde etkiliyor. Genel anlamda da elektrik hayatımızın her noktasında olduğu için ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Elektrik kesintileri yaşandığında bunalıma giriyoruz. Bugün bana bir yetki verseler Türkiye’den kablo ile elektrik getirerek bu sorunu çözerdim. Gazlı türbin, buharlı türbin yok kükürt oranı az yok fazla derken bu işin artık mevcut sistemle yürümediğini görüyoruz. O nedenle deniz altından Türkiye’den kablo ile bu elektriğin gelmesi şart oldu. Bu iş başka tülü çözülmez.”

Ogün Eroğlu

“Bu sıcak havalarda maalesef klimasız durulmuyor ve elektrikler kesildiği zaman olumsuz yönde etkileniyoruz. Diğer yandan hem elektronik eşyalarımız hem de dolapta muhafaza ettiğimiz yiyeceklerimiz de uzun süreli kesintilerden zarar görüyor. Elektrik sorununu çözmek için çok alternatifler var ve çok ucuz ve basit bir şekilde çözülmesi mümkündür. Bugün bana yetki verilse elektrik üretmek için farklı yöntemler kullanırdım. Bu noktada da yetkililerden beklentimiz aynı şeyi yaparak farklı elektrik üretimlerine geçmelerini istiyoruz.”

Seral Alicik

“Elektrik kesintileri yaşandığı zaman olumsuz etkileniyoruz. 40 dereceyi aşan sıcak havalarda elektrik kesintileri hem bizi perişan ediyor hem de çamaşır bulaşık işlerimiz de kalıyor. Bugün bana bir yetki verilse elektrik sorununu bütün dünyanın kullandığı sistemlere bakıp ona göre sistemimi değişirdim. Yenilenebilir enerji sistemlerine geçerdik. 365 gün güneş var ve bunu kullanıp elektrik enerjisine dönüştüremiyoruz. Hala daha Teknecik santralinden kara kara dumanlar yükseliyor ve biz elektriksiz kalıyoruz. Bütün dünya güneş ve rüzgarla enerji üretiyor biz de 10 ay güneş olan ülkede hala elektriksiz yaşıyoruz. Bu durum baştakilerin sorumsuzluğu mu bilmiyorum ancak artık toplum yararına çalışmalar yapmaları gerekiyor.”

Filiz Benzer

“Günümüzde her şey elektriğe bağlı olduğu için elektrik kesintileri hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Yiyeceklerimiz bozuluyor. Bugün bana yetki verilse elektrik sorununu Kıb-Tek’i özelleştirerek çözerdim.”

Ali Tilki

“Elektrikler kesildiği zaman özellikle bu sıcak havalarda yaşantımız olumsuz etkileniyor. Bugün yetki bana verilse ben Kıb-Tek’i özelleştirerek çözerdim. Geçen ay bin lira ödedik bu ay 5 bin lira ödedik yine elektrik yok yine hizmet yok.”

Oya Su

“Elektrikler kesildiği zaman çok sıcak oluyor ve evde durulmuyor ancak dışarısı da sıcak olduğu için dışarıya da çıkılmıyor. Bugün yetki bende olsa daha sıkı denetler eksiklikleri ve ihtiyaçları daha hızlı alır ve giderip elektrik sıkıntısını ortadan kaldırırdım. Çocuklarımız var ve bu kesintilerde onlar da perişan oluyor.”

Semra Kır

Elektrikler kesildiği zaman yaşantımız çok kötü oluyor. Sıcak havalarda kesilen elektrikler klimaların durmasına neden oluyor ve nefes dahi alamaz durumda oluyoruz. Beyaz eşyalarımız yanma tehlikesi ile karşı karşıya ve genel olarak etkileniyoruz. Bugün bana yetki verilse insanların mağdur olmayacağı bir şekli mutlaka vardır onu bulur yapardım.”

Yunus Portakalcı

“Elektrik kesintileri yaşantımızı olumsuz yönde etkiliyor. Elektriksiz kalmak bu sıcaklarda özellikle bizleri perişan ediyor. Bugün bana bir yetki verilse Türkiye’den kablo ile elektrik getirtir bu sorunu çözerdim. Yetkililerden de bu yönde çalışma yapmalarını bekliyoruz.”