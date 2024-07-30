Soruşturma derinleşti

Gönyeli’de devriye gezen polis ekipleri tarafından şüpheli görülerek aracında yapılan aramada silah ve mermi bulunan Ahmet Akgöz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının cep telefonunda yapılan incelemede suçla ilgili belgeler ve şahıslar tespit edildiği açıklandı.

Ayrıca zanlının aracın kendisine ait olduğunu söylediği ancak silahtan haberinin olmadığını iddia ettiği belirtildi.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.45 sıralarında Gönyeli’de Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından toprak arazi içerisinde park halinde bulunan aracın şüpheli görülerek, arandığını söyledi. Polis, yapılan aramada şoför koltuğunun altında Sarsılmaz marka 9 mm çapında silah, 6 adet 9 mm canlı mermi bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, aynı gün evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını söyledi.

Cep telefonunda birçok kanıt bulundu

Polis, zanlının cep telefonunun emare olarak alındığını ifade etti. Polis, zanlının sözlü beyanında aracın kendisine ait olduğunu ancak koltuğun altındaki silah ve mermilerden haberinin olmadığını söylediğini aktardı.

Polis, ele geçirilen silahın balistik ve parmak izi inceleme şubesine gönderildiğini açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde 4 kişinin sorgulandığını, zanlının cep telefonunda inceleme yapıldığını söyledi. Polis, telefonda yapılan inceleme sonucu meseleyi aydınlatıcı bilgi ve belgeler, ayrıca suçla bağlantılı şahıslar tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının serbest kalması halinde aranan şahıslara etki edebileceğini belirterek, 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

